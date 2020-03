Coronavirus In Oldenburg: Polizei ahndet 58 Verstöße gegen Kontaktverbot

Oldenburg Die einen freuen sich, andere fühlen sich beobachtet: Die Polizei ist seit der Verhängung der Kontaktsperre verstärkt auf Kontrollgängen unterwegs. Schon am vergangenen Wochenende fielen Besuchern des Wochenmarktes Beamtinnen und Beamten in Uniform auf, die das Markttreiben auf dem Pferdemarkt beobachteten. Auch im Eversten Holz, im Schlossgarten und zahlreichen anderen Stellen im Stadtgebiet fällt die Polizeipräsenz ins Auge.

Die Polizeiinspektion Oldenburg/Ammerland hat am Sonntag eine Bilanz ihrer Kontrollen zwischen Freitag, 12 Uhr, und Sonntag, 6 Uhr, veröffentlicht. Demnach wurden innerhalb dieser eineinhalb Tage im Stadtgebiet Oldenburg und Ammerland insgesamt 58 Einsätze im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. „Hierbei handelte es sich fast ausschließlich um Einsätze mit Bezug auf das bestehende Kontaktverbot“, teilte die Polizei mit.

Insbesondere zur Tageszeit seien zum Beispiel auf Spielplätzen und in privaten Gärten Personen festgestellt worden, die sich dort gemeinsam aufhielten, obwohl sie nicht zu einem Hausstand gehören. Zum Teil hätten sie den geforderten Mindestabstand nicht eingehalten.

In den meisten Fällen habe es genügt, dass die betreffenden Personen von den Polizeibeamten auf ihr Fehlverhalten angesprochen wurden, berichtet die Polizei. „Diese zeigten sich einsichtig und folgten umgehend den Anweisungen.“ In einigen Fällen hätten sich die Personen aber „uneinsichtig und unkooperativ“ gezeigt. Wenig überraschend: Diese Konflikte hätten sich insbesondere bei den zum Teil nicht erlaubten Treffen oder Partys in den Abendstunden und zur Nachtzeit abgespielt.

In diesen Fällen seien Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz erhoben worden, teilte die Polizei mit. Die Zusammenkünfte hätten teilweise unter Anwendung von unmittelbarem Zwang aufgelöst werden müssen. Ergebnis: Insgesamt wurden 15 Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Dennoch hat die Polizei ein großes Lob parat: „Es kann von Seiten der Polizei gesagt werden, dass der Großteil der Bevölkerung den Handlungsanweisungen nachkommt und sich vorbildlich verhält.“ Die Polizei kündigt am, die Präsenz und die Kontrollen gingen – unterstützt von der Bereitschaftspolizei – weiter. Verstöße würden weiterhin angesprochen oder geahndet.