Eilantrag: Flüchtlinge aufnehmen

Ammerland Einen Eil-Antrag hat jetzt Edgar Autenrieb für Die Linke an den Landkreis gestellt: „Der Landkreis Ammerland möge der Bundesregierung das Angebot unterbreiten, Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen. Insbesondere aus dem abgebrannten Lager „Moria“ auf der Insel Lesbos“, so die Aufforderung. Die Anzahl aufzunehmender Menschen solle sich nach den von der Kreisverwaltung zu ermittelnden Möglichkeiten in Absprache mit den Gemeinden richten.

Begründung: „Es ist an uns, Empathie, Nächstenliebe und Mitgefühl zu zeigen und ein Signal zu setzen, dass unser Landkreis die Werte unserer Gemeinschaft hochhält. Die Stadt Oldenburg und der Landkreis Friesland leben uns das bereits vor. Darüber hinaus stellt sich die Arbeitsmarktlage in unserem Landkreis positiv dar“, so Edgar Autenrieb. Er bittet darum, „Mitgefühl zu zeigen, der Notlage dieser vor Krieg und Grausamkeiten geflüchteten Menschen gerecht zu werden und unseren Landkreis als „sicheren Hafen“ zu deklarieren“.