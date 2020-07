Für mehr Respekt im Umgang

Ammerland Im Foyer des Kreishauses in der Ammerlandallee 12 in Westerstede wird vom 24. Juli bis 31. August die kleine Ausstellung „MitRespekt! Für Niedersachsen“ gezeigt. Die Initiative und die gleichnamige Ausstellung setzen sich für mehr Respekt gegenüber ehrenamtlich Engagierten, Politikern und Personen in öffentlichen Diensten und Ämtern ein.

Dem Trend zur Respektlosigkeit stellt sich auch der Landkreis entgegen. Jüngst hatte Landrat Jörg Bensberg auf die steigende Zahl verbaler Angriffe auf Kollegen in der Verwaltung hingewiesen. Ähnliche Meldungen erreichten ihn aus Gemeinden und von Kindertageseinrichtungen.