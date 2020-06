Große Nwz-Umfrage: Machen Sie mit beim Ammerland-Check

Ammerland Wie gern wohnen Sie in Ihrer Gemeinde? Wie bewerten Sie das gastronomische Angebot? Gefällt Ihnen die Natur, die Möglichkeit zur Naherholung? Und wie sieht es aus mit Kitas und Schulen oder der medizinischen Versorgung? Zusammen mit dem Oldenburger Unternehmen Umfrageheld haben wir einen Fragenkatalog mit 24 Themen zusammengestellt.

Noten von eins bis zehn

Auf einer Scala von eins bis zehn können Sie Ihre Gemeinde in den unterschiedlichen Themenfeldern bewerten. Wenn Sie zu einem Punkt keine Meinung haben, können Sie ihn einfach überspringen.

Ab sofort bis zum 14. Juli können alle Ammerländer ihre Wertung abgeben – anonym. Wir erfragen nur Ihre Altersgruppe, Ihr Geschlecht, Ihren Familienstand, Ihren Wohnort und ob Kinder in Ihrem Haushalt leben. In diesem Fall gibt es dann ergänzende Fragen zum Thema Kinderbetreuung.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Rückschlüsse auf Ihre Person sind nicht möglich. Im Anschluss an die Umfrage können Sie zudem noch Anregungen, Wünsche und Themenvorschläge formulieren – wenn Sie möchten.

Ergebnisse ab 25. Juli

Mitte Juli werden alle Antworten dann von Experten ausgewertet. Anschließend beginnen wir am 25. Juli im Rahmen einer großen Serie mit der Auswertung der Ergebnisse. Dazu kommen Porträts aus den einzelnen Gemeinden, statistische Daten und jede Menge Infos. Wir lassen Menschen aus den Orten zu Wort kommen und fragen nach Konsequenzen aus den Ergebnissen.

Ihre Antworten sind wichtig



Was bringt so eine Umfrage? Eine ganze Menge. Je mehr Menschen mitmachen, umso aussagekräftiger sind die Ergebnisse. Sie zeigen, wo welcher Ort seine Stärken hat, aber auch, wo es Handlungsbedarf gibt. Gleichzeitig ergibt der Ammerland-Check auch eine Vergleichbarkeit zwischen den Gemeinden.

Wo gibt es die höchste Zufriedenheit mit den Freizeitangeboten? Wo werden Verkehrsbelastungen besonders negativ bewertet? Wo ist die Nahversorgung spitze, wo fehlt es an Einkaufsmöglichkeiten? All das sind wichtige Fragestellungen für die Politiker in den Orten, die Verwaltungen, aber auch für Unternehmen, Vereine und Verbände.