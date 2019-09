Ammerland Das Klima ist derzeit eines der dominierenden Themen. Ist das der richtige Zeitpunkt, um Mitglied im Klima-Bündnis zu werden? Geht es nach der Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, dann ist es so. Sie beantragen den Beitritt des Landkreises Ammerland in die Organisation, in der aktuell 510 Städte, Gemeinden, Kreise und Organisationen aus Deutschland Mitglied sind.

Europaweit sind es 1742 Mitglieder, wobei manche Länder wie Dänemark nur mit einer Stadt, andere wie Belgien mit acht oder aber auch Italien mit 124 teilnehmenden Kommunen registriert sind.

Was ist das

Klima-Bündnis ?

Hinter dem Klima-Bündnis verbirgt sich eine Organisation, deren Kern aus den Mitgliedern gebildet wird. Nationalkoordinatoren in mehreren Staaten unterstützen die Klima-Bündnis-Mitglieder in ihren jeweiligen Ländern. Die Europäische Geschäftsstelle befindet sich in Frankfurt am Main. Von dort aus wird die Netzwerkarbeit koordiniert und dort ist auch der Sitz der nationalen Koordinationsstelle für Deutschland angesiedelt, beschreibt die Organisation ihren Aufbau. „Ergänzend widmet sich die Europäische Geschäftsstelle in Brüssel Themen europäischer Relevanz und setzt sich für die Interessen der Klima-Bündnis-Mitglieder ein“, so die Verantwortlichen des Netzwerks. Die Gruppe bestehe aus Vertretern der Kommunen und der COICA, dem Dachverband der indigenen Völker des Amazonasbeckens.

Wie oft kommen die

Mitglieder zusammen ?

Die Europäische Geschäftsstelle, die nationalen Koordinationsstellen und der Vorstand befassen sich im Interesse der Mitglieder auf lokaler, nationaler, europäischer und internationaler Ebene mit den Themen Klimaschutz, Biodiversität und Tropenwaldschutz. Sowohl diese Organe als auch die Mitglieder des Netzwerkes treffen sich einmal im Jahr zur Internationalen Jahreskonferenz und Mitgliederversammlung, auf der Themen von zentraler Bedeutung für das Netzwerk besprochen werden. Dazu gehören die nachhaltige Mobilität, der internationale Klimaprozess, die Energielandschaft, Klimagerechtigkeit und vieles mehr. Die Konferenz ist auch die Veranstaltung, bei der die Klima-Bündnis-Mitglieder Resolutionen verabschieden, die als starke Interessensbekundung für die politische Arbeit des Klima-Bündnisses genutzt werden.

Wie profitiert ein

einzelnes Mitglied? ?

Jedes Mitglied ist Teil eines Städtenetzwerkes, das dem Klimaschutz verpflichtet ist, und arbeitet mit ähnlich gesinnten Kommunen zusammen. Möglichkeiten für gegenseitige Anregungen sind reichlich vorhanden, sind die Verantwortlichen des Netzwerkes überzeugt, und werben entsprechend auf ihrer Website dafür. Die Stimme jeder Klima-Bündnis-Kommune finde auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene Gehör. Das Klima-Bündnis arbeite schwerpunktmäßig mit der administrativen und technischen Ebene in den Kommunen zusammen und stelle eine Unterstützung für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen vor Ort zur Verfügung. Neben der Durchführung von Projekten mit und für die Mitglieder unterstützt die Gruppe außerdem laut eigenen Angaben bei Aktivitäten, indem CO2-Monitoring-Instrumente entwickelt, Kampagnen zu Themen wie z.B. nachhaltiger Mobilität und Konsum durchgeführt sowie Möglichkeiten zum Austausch gegeben werden.

Warum wollen die Grünen, dass der Kreis beitritt ?

Für die Grünen aus dem Ammerland ist klar: „Hitzesommer und Extremwetterlagen: Die Auswirkungen des vom Menschen verursachten Klimawandels sind nicht mehr zu leugnen.“ Für notwendige Veränderungen blieben nur noch wenige Jahre. Immer mehr Menschen würden merken, dass die bisher umgesetzten Maßnahmen auch im Landkreis Ammerland nicht mehr ausreichend sind. Die notwendigen Veränderungen seien so vielschichtig, umfassend und komplex, dass ein Erfahrungsaustausch geboten sei.

Was soll darüber hinaus geschehen ?

Die Grünen wollen noch mehr: Ein verstärktes Zusammenarbeiten mit allen Fraktionen, um wichtige Themen wie beispielsweise eine weitere Attraktivitätssteigerung des ÖPNV – Stichwort Tarifstruktur – anzugehen und Lösungen für mehr Klimaschutz zu erarbeiten. Eine im Kreistag ausgesprochene Einladung für eine fraktionsübergreifende Zusammenarbeit wurde erst einmal begrüßt. Wie es weitergeht, ob der Landkreis tatsächlich Mitglied im Bündnis wird, bleibt abzuwarten. Westerstede ist seit 1997 dabei.