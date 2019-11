Ammerland An diesem Montag, 25. November, wird der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen begangen. Dies nimmt die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten im Ammerland zum Anlass, die Beratungs- und Schutzmöglichkeiten für Opfer häuslicher Gewalt vor Ort und in der Region vorzustellen.

Das Gewaltschutzgesetz, das 2002 in Kraft getreten ist, hat die rechtlichen Möglichkeiten für Opfer von häuslicher Gewalt oder sogenanntem Stalking deutlich verbessert. Im Ammerland vernetzt sich seit bereits 17 Jahren der Arbeitskreis häusliche Gewalt, um die Hilfe und Unterstützung für Betroffene kontinuierlich zu optimieren. Verschiedene Institutionen und Beratungsstellen kommen hier zum regelmäßigen Austausch zusammen und entwickeln gemeinsame Projekte. „Das Ziel ist dabei stets, möglichst viel für den Opferschutz zu tun und das Hilfsnetzwerk im Ammerland immer wieder bekannt zu machen,“ berichtet Anja Kleinschmidt, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Ammerland. Sie weiß, dass es wichtig ist, die Beratungsangebote so niedrigschwellig zu gestalten, dass Opfer auch tatsächlich den Mut finden, über ihre Situation zu sprechen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. In einem neuen Flyer sind die gesamten Hilfsnetzwerke zusammengefasst. Die Broschüre ist bei allen Gleichstellungsbeauftragten im Ammerland erhältlich.

Derzeit wird im Landkreis Ammerland ein Frauen- und Kinderschutzhaus errichtet, und zwar in Kooperation mit dem Landkreis Wesermarsch. Die Kreisausschüsse der beteiligten Landkreise werden Ende November bzw. Anfang Dezember über den Betreiber entscheiden. Der Baufortschritt läuft wie geplant und die Inbetriebnahme des Schutzhauses ist im Sommer 2020 vorgesehen. Das teilte die Pressestelle des Landkreises Ammerland auf Nachfrage mit.