Ammerland /Oldenburg Viele Ammerländer haben am Dienstag eine Meldung mit Besorgnis zur Kenntnis genommen. Der Oldenburger Stadtrat hat die Weichen für eine Umweltzone geschaffen. Wann der neue Luftreinhalteplan umgesetzt wird, ist zwar noch unklar. Doch wenn er kommt, dürfen Fahrzeuge ohne grüne Plakette nicht mehr in die Innenstadt. Sogar Pläne für eine blaue Zone liegen in der Schublade – für den Fall, dass Gerichte diese Maßnahme erzwingen. Die NWZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie viele Menschen pendeln täglich nach Oldenburg ?

Aus dem Ammerland pendeln rund 12 500 Arbeitnehmer täglich in das Oberzentrum, dazu kommen Schüler und Studenten. Viele nutzen Busse oder die Bahn. Die Mehrzahl nimmt das Auto. Zu den Pendlern kommen Tausende, die regelmäßig nach Oldenburg zum Einkaufen, zu Freunden oder zum Arzt fahren, Kinos, Theater oder Restaurants besuchen.

Wann geht die Sperrung los und wer ist betroffen ?

Erstmal dürfen weiter alle fahren. Die Umweltzone ist ja noch nicht eingerichtet. Kommt sie, wird es zunächst die Besitzer von Fahrzeugen ohne grüne Plakette treffen. Das sind vor allem ältere Autos. Die immer noch recht weit verbreiteten Golf III oder IV (je nach Motorisierung und Baujahr) gehören ebenso dazu wie die bei Handwerkern beliebten VW-Transporter T 4 und T 5. Sie haben zum Teil nur die gelbe Plakette.

Wird die ganze Stadt gesperrt ?

Nein. Die Umweltzone gilt nur für die erweiterte Innenstadt (siehe Grafik). Zum Einkaufen nach Wechloy kann man erstmal weiter fahren.

Gibt es Ausnahmen für Anwohner und Besucher ?

Nein. Allenfalls ältere Fahrzeuge von Rettungsdiensten dürften wohl noch in die City. Geprüft werden muss auch, wie es um ältere Busse mit Dieselmotor bestellt ist.

Was passiert, wenn man ohne Plakette erwischt wird ?

Dann sind 80 Euro Bußgeld fällig. In Städten wie Hamburg oder Hannover kontrollieren Politessen das nebenbei, wenn sie die Parkscheine überprüfen.

Mein Auto hat Euro 4, aber ich habe keine Plakette an der Scheibe. ist das okay ?

Jein. In Westerstede, Bad Zwischenahn oder Rastede spielt die Plakette keine Rolle. Man ist auch nicht verpflichtet, eine an die Scheibe zu kleben. Problematisch wird es nur, wenn man in Städte mit Umweltzone will. Dann muss sie angebracht sein.

Wo gibt es die Plakette ?

Die meisten Autowerkstätten können da weiterhelfen. Meist gibt es die Plaketten für wenige Euro, manchmal auch gratis.

Darf ich ohne Plakette noch in Oldenburg über die Autobahn fahren ?

Ja. Daran wird sich auch nichts ändern. Die Autobahnen liegen außerhalb der geplanten Umweltzonen.

Trifft es nur Dieselfahrer oder auch Besitzer von Benzinern ?

Der Motor spielt dabei keine Rolle. Es ist einzig eine Frage der jeweiligen Schadstoffklasse. Bundesweit erreichen derzeit etwa 20 Prozent der Dieselfahrzeuge die Euro 4 nicht. Besitzer von mindestens 30 Jahre alten Autos können sich mit einem H-Kennzeichen helfen. Das ändert zwar nichts an den Schadstoffen, Oldtimer brauchen aber keine Plaketten.

Wie sind die Pläne mit einer blauen Plakette ?

Das muss man abwarten. Mit der grünen Plakette will die Stadt Oldenburg etwas tun gegen das Überschreiten von Grenzwerten an der Messstation am Heiligengeistwall. Auch um sich gegen angekündigte Klagen der deutschen Umwelthilfe oder Bußgelder zu wehren, soll die grüne Plakette helfen. Wenn sich die Messwerte nicht deutlich ändern, dürfte die blaue Plakette Thema werden. Das hätte dramatische Folgen. Dann wären mehr als 80 Prozent der Dieselfahrer betroffen und alle Besitzer von Benzinern, die nicht die Euro 6 schaffen.

Jasper Rittner https://www.nwzonline.de/autor/jasper-rittner Redaktionsleitung

Redaktion Westerstede Tel: 04488 9988 2601 Lesen Sie mehr von mir