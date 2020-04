Politik: 100 000 Euro mehr für Förderung von Betrieben

Ammerland Die SPD-Kreistagsfraktion hat aufgrund der Coronakrise den ohnehin anstehenden Weg hin zur digitalen Fraktion etwas schneller beschritten. Nun finden die Sitzungen in Form von Videokonferenzen statt. Wobei es manchmal noch hakelt – da machen sich dann die Unzulänglichkeiten der Breitbandversorgung bemerkbar.

Bericht aus Homeoffice

Auch der Bundestagsabgeordnete Dennis Rohde berichtet regelmäßig aus seinem Homeoffice über die aktuelle Lage in Berlin.

Die Mitglieder der SPD-Fraktion lobten bei ihrem jüngsten Treffen die gute Arbeit zahlreicher „systemrelevanter“ Akteure. „Dank des Einsatzes und der Disziplin der Ammerländer ist die Situation im Landkreis als gut anzusehen. Die Beispiele gelebter Solidarität machen Mut“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Frank Oeltjen. Ausführlich befasste sich die Kreistagsfraktion mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise. Auch wenn erhebliche Finanzmittel im Rahmen von Soforthilfe- und Sonderprogrammen bereitstünden, müssen viele Unternehmen dramatische finanzielle Einbußen hinnehmen.

„Unsere Aufgabe ist es, die Gewerbetreibenden vor Ort zu unterstützen, zum Beispiel indem wir lokal einkaufen oder auch Gutscheine erwerben“, so Oeltjen. „Einzelhändler in der Mitte unserer Stadt und Gemeinden sind ein Garant für ein lebendiges Wohnumfeld. Gastronomie, Gewerbe und Dienstleister vor Ort sorgen ebenso wie Kulturschaffende für regionale Wirtschaftskreisläufe und helfen mit, unsere Lebensqualität zu bewahren.”

Die derzeitigen Herausforderungen wären groß. Umso erfreulicher sei es zu sehen, dass viele Betriebe der Krise mit innovativen Ideen und Konzepten begegneten. „Auch unsere Wirtschaftsförderung leistet hervorragende Arbeit bei der Beratung und Unterstützung unserer Ammerländer Unternehmen“, ergänzt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Freia Taeger.

Wirtschaft im Blick

Dabei habe die SPD-Fraktion auch die wirtschaftliche Entwicklung nach der Corona-Krise im Blick und befasste sich ausführlich mit dem Förderprogramm für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Inzwischen habe es sich zu einem zentralen Pfeiler der Ammerländer Wirtschaftsförderung entwickelt, mit dessen Hilfe allein im letzten Jahr über 6,9 Millionen Euro gewerblicher Investitionen und 136 Dauerarbeitsplätze gefördert werden konnten.

Für die neue Förderperiode von 2021 bis 2016 sind nun einige Änderungen der Bedingungen vorgesehen. So sollen nachhaltige und umweltbezogene Maßnahmen besonders gefördert, die Beseitigung von Leerständen in nahversorgungsrelevanten Bereichen in den Förderungskatalog aufgenommen und die Höchstfördersumme angehoben werden. Außerdem soll das Jahresbudget um 100 000 Euro auf insgesamt 800 000 Euro angehoben werden.