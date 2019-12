Ammerland Dass sie mal zur Lottofee des Kreistags werden würde, hätte sich Freia Taeger wohl im Traume nicht vorstellen können. Doch die Kreistagsvorsitzende musste auf der letzten Sitzung zum Lostopf greifen. Der war ein Körbchen, darin lagen vier gefaltete Zettel – je einer für die FDP, die UWG, die AfD und die neue Fraktion „Die Ammerländer/Die Linke“.

Kein Stimmrecht

Wie kam es dazu? Die Linke hatte nach der letzten Wahl nur einen Sitz geholt. Nachdem Carlos Autenrieb vor zwei Jahren sein Mandat niederlegt hatte, rückte sein Vater Edgar nach. Er saß als fraktionsloser Abgeordneter im Kreistag – ohne Stimmrecht in den Ausschüssen. Dieselbe Position hatte Jan Hullmann. Er war für die UWG in den Kreistag eingezogen. Nach einem Streit in der Zwischenahner UWG hatte er sich der neuen Gruppe „Die Zwischenahner“ angeschlossen, den Kreistagssitz aber behalten.

In diesem Herbst kehrte nun Frank Lukoschus der SPD den Rücken. Der einstige Chef der Westersteder Sozialdemokraten und Bürgermeisterkandidat behielt ebenfalls seine Mandate. Er hätte nun auch als weitgehend einflussloser Einzelkämpfer im Kreistag sitzen können. Doch die drei Männer aus unterschiedlichen Lagern rauchten sich zusammen. Zu dritt kann man nämlich eine Fraktion aufmachen. Das sorgt für mehr Einfluss – und für höhere Aufwandsentschädigungen.

Vier Fraktionen haben Sitze

Als Fraktionsvorsitzender konnte Lukoschus für seine neue Truppe sogar seiner alten SPD den wichtigen Sitz im Kreisausschuss abnehmen. Aber auch die kleineren Fraktionen – FDP, UWG und AfD – mussten für die neue Truppe Federn lassen. Weil jetzt vier Fraktionen je drei Sitze im Kreistag haben, muss es entweder eine einvernehmliche Aufteilung oder eben ein Losverfahren geben.

Und da es keine Verhandlungen mit der AFD geben sollte, wurde Freia Taeger nun zur Losfee.

Unwürdig



Los ziehen für den Ausschuss

Und so gingen die Ausschussauslosungen aus:• Feuerschutz und Bauwesen: AfD, Die Ammerländer/Linke, UWG. Die FDP ist hier raus.• Landwirtschaft und Umwelt: UWG, AfD, Ammerländer/Linke. FDP ist raus.• Sport und Kultur: Ammerländer/Linke, UWG, FDP. AfD raus.

• Abfallwirtschaft: UWG, FDP, Ammerländer/Linke. AfD raus.

• Haushalt/Personal: UWG, Ammerländer/Linke, FDP. AfD raus.• Schule: Ammerländer/Linke, UWG, FDP. AfD raus.

• Soziales: Ammerländer/Linke, FDP, AfD. UWG raus. • Jugendhilfe: hier wurde nur ein einziger ordentlicher Sitz ausgelost. Er bleibt bei der UWG.

Ohne Auslosung und zu Lasten der SPD bekommen die Ammerländer/Linke einen Sitz im Kreisausschuss und einen im Straßenbau- und Wirtschaftsausschuss.-> Mehr zur Kreispolitik lesen Sie am Montag.