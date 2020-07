Verwaltung: Kreishaus wieder komplett geöffnet

Ammerland Ab Montag, werden das Kreishaus, die Außenstellen und alle Einrichtungen des Landkreises wieder vollständig für Besucher geöffnet sein. Das teilte der Landkreis mit. Für die Zulassungsstelle, die Führerscheinstelle und die Ausländerbehörde sei aber weiterhin eine Terminabsprache zwingend erforderlich, damit Hygiene- und Abstandsregelungen auch bei hohen Besucherzahlen eingehalten werden können. Die Terminabsprache kann online unter www.ammerland.de/online-dienste oder telefonisch erfolgen.

Grundsätzlich wird auch sonst empfohlen, sich zuvor anzumelden. Ab sofort dürfen alle Termine wieder in Begleitung Familienangehöriger oder in Ausnahmefällen auch mit anderen Personen wie einem Dolmetscher, Betreuer oder Fachberater wahrgenommen werden. Der Zugang erfolgt über die Haupteingänge und ist nur mit einem Mund-Nasen-Schutz gestattet.

Mit den weiteren Lockerungen soll den Bürgerinnen und Bürgern der Behördengang in der Coronakrise erleichtert werden. „Trotz der Einschränkungen im Dienstbetrieb und der außerordentlichen Belastungen geben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Bestes, um alle Anliegen und Anträge zeitnah zu bearbeiten“, sagt Landrat Jörg Bensberg. Mit Enttäuschung und Verärgerung habe er daher zur Kenntnis nehmen müssen, dass Beschäftigte im Kreishaus, unter anderem an der Information oder auch in der Zulassungsstelle, unangemessen bis beleidigend, direkt oder über soziale Medien, verbal angegriffen werden. „Ähnliche Meldungen erreichen mich aus den Gemeinden, der Stadt und von den Kindertageseinrichtungen.“ Alle Mitarbeiter müssen unter großen Einschränkungen ihre Arbeit erledigen und hätten Lob verdient, so Bennsberg.