Ausschusssitzung Unter Besonderen Umständen: Aper Politik will Krippen-Gebühren erlassen

Apen Der Verwaltungsausschuss Apen hat sich die Turnhalle in Godensholt jetzt so hergerichtet, dass das Gremium tagen kann. Das taten die Politiker auch und entschieden auf Antrag der SPD/CDU-Mehrheitsgruppe, die Verwaltung prüfen zu lassen, ob die während der Corona-Krise erhobenen Krippengebühren und Kosten für die Mittagsverpflegung erlassen werden können. Auf Antrag der UWG wurde darüber hinaus der Prüfauftrag auf die Betreuung bei Tageseltern erweitert. Das teilte Bürgermeister Matthias Huber mit. Die Entscheidung über das Vorhaben wird in öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat gefällt.