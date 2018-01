kommentar

Menschen miteinander zu verbinden, miteinander ins Gespräch zu bringen: Die Fähigkeit des Brückenbauens kann gar nicht hoch genug gelobt werden. Brückenbauer investieren Zeit, Energie, Fantasie, Kraft und Können.

Die Gemeinde Apen hat diesen, die Gesellschaft voranbringenden Frauen und Männern bereits gegenüber dem Rathaus ein Denkmal gesetzt – in Form einer Bronzeskulptur. Die Plastik in Miniatur wird in diesem Jahr nun erstmals als Preis an eine Person oder Vereinigung vergeben, die sich um die Gemeinde und ihre Bürger verdient gemacht hat. In welcher Weise das auch immer geschehen ist.

Die öffentliche Würdigung von Engagement kann dazu beitragen, den einen oder die andere zu inspirieren. Dazu, sich selbst mehr um das Gemeinwohl zu kümmern. Brückenbauer sind schließlich in Zeiten, da beinahe jeder eine Insel zu sein scheint, wichtig.

Die Autorin erreichen Sie unter