Apen Hunde gehören für viele Aper zur Familie dazu. Sie werden geliebt, gehätschelt und verwöhnt – und selbstverständlich Gassi geführt.

Nicht ganz so selbstverständlich ist es jedoch für die Besitzer der Vierpfoter, die Hinterlassenschaften ihrer Tiere bei eben jenen Gassi-Runden zu entfernen. Und so sind all die Tretminen auf Geh- und Spazierwegen sowie Wiesen der Gemeinde, aber auch so manchem Spaziergänger ein Dorn im Auge. Aus diesem Grund appelliert die Gemeinde seit Jahren an die Tierbesitzer, öffentliche Wege und Plätze, aber auch den Bürgersteig sauber zu halten.

Um es den Gassi-Gängern leichter zu machen, wurden vor längerer Zeit Tütenspender aufgestellt, und zwar als Versuchsmodell zwischen der Mühle Hengstforde und Steges Helgen. Ein Plan, der aufging. Die Tüten wurden genutzt, die Wege etwas sauberer – und die Gemeinde entschied nach mehrjährigen Erprobungsphase der sogenannten Hundetoiletten, vom kommunalen Bauhof neun weitere Stationen platzieren zu lassen. Die Hundetoiletten halten dabei einerseits Tüten bereit, welche für die Hinterlassenschaften der Hunde verwendet werden können, und anderseits einen Behälter, in welchen die benutzten Tüten sofort entsorgt werden können.

Die ersten neuen Hundetoiletten sind an folgenden Standorten zu finden: am Kanal auf Höhe der Straße „An den Moorkämpen“ (Augustfehn I), am Kanal auf Höhe der Straße „Kastanienstraße“ (Augustfehn I), am Drakamp-Platz in Godensholt, an der Bokelerbrücke in Vreschen-Bokel und am Sportplatz Gotano in Nordloh. Zu Beginn des neuen Jahres sollen zudem noch in Apen an der Großen Norderbäke auf Höhe der Straße „Westerende“ sowie an der Großen Norderbäke auf Höhe der „Kleinen Mühlenstraße“ Tütenspender aufgestellt werden. Weitere geplante Standorte für Hundetoiletten sind in Augustfehn II die alte Siedlung in Richtung Kieskuhle sowie der Sonnentauweg in Richtung Kieskuhle. „Anschaffungen weiterer Hundetoiletten sind seitens der Gemeindeverwaltung nicht vorgesehen“, heißt es aus der Behörde. Die Gemeinde erhofft sich eine rege Nutzung der Hundetoiletten und bittet alle Hundehalter um Unterstützung.