Wohnen In Bad Zwischenahn: Plan für Baugebiet erntet schon vorab Kritik

Aschhausen In Aschhausen, östlich der Heinrichstraße, soll das größte Neubaugebiet der Gemeinde Bad Zwischenahn seit langem entstehen. Schon bei den ersten Planungsschritten hatten sich Anwohner und der Ortsbürgerverein kritisch gezeigt.

An diesem Montag, 8. Juni, wird im Straßen und Verkehrsausschuss die Erschließungsplanung für das 6,5 Hektar große Gebiet mit bis zu 88 Wohneinheiten beraten werden, eine Woche später, am 15. Juni, geht es im Ausschuss für Planung, Energie und Umwelt um den Bebauungsplan. Erneut zeichnet sich ab, dass in Aschhausen nach wie vor keine Begeisterung für die Pläne aufkommt.

Kuno Lüttmann, Vorsitzender des Ortsbürgervereins, hat sich die Planunterlagen auf der Internetseite der Gemeinde bereits angesehen. Der erste Knackpunkt liegt für ihn direkt an der Zufahrt zum Baugebiet von der Wiefelsteder Straße aus. Nach den Planungsunterlagen gilt hier auf dem ersten Abschnitt Tempo 30, später wird die Straße dann verkehrsberuhigte Zone. „Ob die Autos dann noch abbremsen, wenn sie erstmal mit Tempo 30 in das Wohngebiet fahren?“, fragt er sich.

Auch ein weiteres Problem sieht der Ortsbürgerverein nach wie vor. Der Plan sieht eine direkte Verbindung von der Rostocker Straße und dem Schweriner Ring zum neuen Baugebiet vor. Über diese Verbindung, so fürchtet Lüttmann, würden künftig viele Bewohner des Neubaugebietes über die denkmalgeschützte Heinrichstraße in Richtung Oldenburg fahren. „Als der Schweriner Ring und die Rostocker Straße entstanden sind, gab es die Idee dieser Verbindung“ sagt er. Allerdings sei der Plan damals gewesen, die Verbindung vom Schweriner Ring zur Heinrichstraße zu schließen, wenn das neue Baugebiet entsteht. Auch die Bewohner von Schweriner Ring und Rostocker Straße sollten dann über das neue Baugebiet und die Wiefelsteder Straße aus dem Ort kommen. „Das wird sich heute kaum noch durchsetzen lassen“, weiß auch Lüttmann.

Mit massivem zusätzlichen Verkehr über die Klinkerstraße ist der Ortsbürgerverein aber nach wie vor nicht einerverstanden. Der Verein hatte zahlreiche weitere Anregungen zu der Planung in einer Stellungnahme zusammengefasst. „Bisher haben wir weder von der Verwaltung noch von den politischen Parteien eine Reaktion auf unsere Stellungnahme erfahren. Wir sind gespannt, was der Planer in der Sitzung vorstellt und welche Einflussnahmemöglichkeiten wir dann noch haben“, so Lüttmann.

Anlieger und Ortsbürgerverein in Aschhausen sind nicht die einzigen, die sich an Teilen der Planung stören. Für öffentliche Kritik in verschiedenen Facebook-Gruppen hat auch der Plan gesorgt, einen Graben samt Wallhecke und großen Bäumen für das Baugebiet einzuebnen.

Die Sitzung an diesem Montag beginnt um 17 Uhr in der Bad Zwischenahner Wandelhalle, Auf dem Hohen Ufer 24. Wegen der Abstandsregeln zur Vermeidung von Corona-Infektionen können maximal 40 Zuschauerinnen und Zuschauer nach Anmeldung an der Sitzung teilnehmen.