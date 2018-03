Augustfehn Ii Ob beim Klönschnack, bei Sitzungen wie am Donnerstagabend während der Jahreshauptversammlung des Ortsbürgervereins Augustfehn Stahlwerk oder in der Aper Politik: Das Thema sorgt seit Monaten für viel Diskussionsstoff: die Brücken über dem Augustfehn-Kanal in Augustfehn II.

Am Montag, 16. April, ab 19 Uhr soll darüber nun auf breiter Basis diskutiert werden. Die Gemeinde lädt Anwohner und Interessierte zu einem Informationsabend in die Grundschule Am Stahlwerk ein, um über die Situation der Brücken am Augustfehn-Kanal zwischen der Geometer-Wöbcken-Brücke und der Uplengerner Straße zu informieren und Anregungen aus der Bevölkerung zu erhalten. Im Straßen- und Brückenausschuss des Rates am Montag, 7. Mai, soll das Thema dann beraten werden.

Bereits im Januar 2018 hatten die Aper SPD- und die CDU-Fraktion im nichtöffentlich tagenden Verwaltungsausschuss (VA) einen Antrag zur Verkehrssituation im Bereich Stahlwerkstraße/Am Kanal nördlich der Bahn eingebracht, dem sich die UWG später anschloss: Die sanierungsbedürftigen Brücken (Lind-Brücke und Klefer-Brücke ) sollten – so die SPD/UWG/CDU-Mehrheitsgruppe – abgerissen werden. In Höhe des Friedhofs (Sybrandts-Rastedt-Weg) solle eine neue Brücke gebaut werden, außerdem sollten die Bermen Am Kanal in Absprache mit den Anwohnern angeschottert werden. Seit die sanierungsbedürftige Lind-Brücke im November 2017 für den Verkehr aus Sicherheitsgründen gesperrt wurde, wird die Straße Am Kanal wesentlich stärker genutzt. Inzwischen wurden die Bermen zwischen Lind-Brücke und Uplengener Straße bereits befestigt.

Arbeitsaufträge

Mehrheitsgruppensprecher Björn Meyer hatte die nichtöffentliche Beratung im VA damit begründet, dass der Brückenausschuss erst im Mai tage und man der Verwaltung Arbeitsaufträge erteilen, aber nichts unter den Tisch kehren wolle.

Dass die Mehrheitsgruppe solche Pläne hatte (in der UWG sind die Brücken-Abrisse umstritten) wurde erst bei der Ratssitzung Anfang März öffentlich. Volkmar Epkes aus Augustfehn II hatte bei der Zusammenkunft fast 800 Unterschriften von Menschen übergeben, die eine Sanierung der Lind-Brücke oder ihren Neubau an alter Stelle forderten. Er verwies darauf, dass sich bereits jetzt – wegen der gesperrten Lind-Brücke – die Verkehrs- und Gefahrensituation an der Gnieser-Kreuzung und der Geometer-Wöbcken-Brücke verschärft habe. Stark belastete Bermen der Straße Am Kanal, weiter wachsende Verkehrsprobleme durch das geplante Riesenbaugebiet Augustfehn/Hengstforde, Einbußen bei Geschäftsleuten durch weniger Kunden in Augustfehn II, das Trennen der gut funktionierenden Nachbarschaft an beiden Kanalseiten und die große Bedeutung der Lind-Brücke für die Friedhofsbesucher nannte Epkes als Gründe, die gegen das Aus der Lind-Brücke sprächen.

Wenig abgewinnen können Epkes und Focko Röhling, Vorstandsmitglied des Friedhofvereins Augustfehn, einer neuen Brücke in Höhe des Sybrandts-Rastedt-Weges. Bei Beerdigungen mit vielen Gästen stünden Fahrzeuge nicht nur vor der Friedhofshalle und an der Seite des Friedhofs, sondern auch auf dem Grünstreifen am Kanal, dann könnten keine größeren Fahrzeuge (Landwirte) passieren. Eine neue Brücke an der Stelle würde zum Verkehrschaos führen. Wenn die Lind- und die Klefer-Brücke nicht erhalten werden könnten, solle man eine neue Brücke mitten zwischen Geometer-Wöbcken-Brücke und Gnieser-Kreuzung bauen, so Epkes.

Bald Durchgangsstraße?

Befürchtungen haben auch Anwohner des Sybrandts-Rastedt-Wegs. In der Siedlung habe der Verkehr durch die Sperrung der Lind-Brücke stark zugenommen, man befürchte, dass der schmale Weg, der stark von Kindern (Kita, Schule bzw. Familienzentrum) genutzt würde, zur Durchgangsstraße werde.