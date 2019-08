Augustfehn „Unsere Kindergärten, Schulen, Sportanlagen und auch die Straßen müssen dringend saniert werden. Daher bedauern wir es sehr, dass das Land sich bisher noch nicht dazu durchringen konnte, die den Kommunen im Koalitionsvertrag versprochene Milliarde für Investitionen zu bewilligen“, erklärte der Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Marco Trips, anlässlich der Sitzung des Präsidiums des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes in der Gemeinde Apen.

Polit-Prominenz dabei

Zu der Sitzung waren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Ratsmitglieder aus allen Landesteilen zusammengekommen, um mit Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers über die fehlenden Gelder für Investitionen, mangelnde Unterstützung bei der Integration der Flüchtlinge und fehlende Mittel für die Digitalisierung zu sprechen. Auch die dringend notwendige Reform der Grundsteuer wurde diskutiert. „Hier brauchen wir schnell eine verlässliche Lösung, die dazu führt, dass die bestehenden Mittel den Kommunen erhalten bleiben. Sonst drohen massive Kürzungen von Leistungen vor Ort. Wir hoffen aber, dass der Minister die Probleme der Kommunen zum Anlass nimmt sich im Kabinett für eine bessere Finanzierung der Kommunen einzusetzen. Jeder Euro der vor Ort eingesetzt werden kann hilft den Bürgerinnen und Bürgern unmittelbar“, so Trips. Neben den Finanzen wurden auch Probleme beim Breitbandausbau und bei der medizinischen Versorgung auf dem Land angesprochen. „Auch hier erwarten wir mehr Unterstützung durch das Land“, ergänzte Trips.

Nachhaltig wohnen

Im Anschluss an die Sitzung sahen sich die Präsidiumsmitglieder unter der Führung von Bürgermeister Matthias Huber das Baugebiet der Zukunft in Augustfehn an. Die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) wird dort auf 30 Hektar Fläche ca. 300 Bauplätze schaffen und im Rahmen des Zukunftsprojektes Gemeinde 5.0 in nachhaltiger Bauweise und modernes Wohnen ermöglichen.

Die Bauleitplanung für das Gebiet, sowie dessen Erschließung sei eine Herausforderung für alle Beteiligten gewesen, sagte Apens Bürgermeister Matthias Huber. Der Gemeinde und dem Investor sei es wichtig gewesen, den Erschließungsprozess in Abstimmung mit den Altanliegern, dem Gewerbe mit Anbindung an den Einkaufsort Augustfehn transparent zu gestalten. „Insbesondere unter dem Aspekt der neuen Verkehre ist ein ,Mitnehmen’ der Fachbehörden und der Bevölkerung von Anfang an unser Ziel gewesen. Was uns, so denke ich, gelungen ist“, sagte Huber.