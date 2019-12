Augustfehn Schluss, aus, vorbei. Die schier endlos geführte Debatte um den möglichen Kreisverkehr in Augustfehn hat nun sein Ende gefunden, zumindest im Gemeinderat.

Beschlossene Sache

Der Rat der Gemeinde Apen hat auf seiner letzten Ratssitzung 2019 in Godensholt am vergangenen Dienstagabend mehrheitlich beschlossen, dass zwischen Schul- und Stahlwerkstraße in Augustfehn der erste Kreisverkehr der Gemeindegeschichte gebaut werden soll.

Das Stau-Problem lässt sich damit aber nicht lösen. Denn: Der Bahnübergang liegt mit 130 Metern Abstand in unmittelbarer Nähe zum geplanten Kreisverkehr. „Der Kreisverkehr ändert auch nichts an geschlossenen Bahnschranken. Durchschnittlich sind die Bahnschranken zehn Minuten pro Stunde zu. Das sollte man berücksichtigen“, meint SPD–Ratsmitglied Björn Meyer.

Des Weiteren führt UWG–Ratsmitglied Christian Martens aus: „Der Landkreis Ammerland und das Fachbüro Zacharias haben sich für den Kreisverkehr ausgesprochen. Daher sollte das doch zu stemmen sein.“

Nicht so positiv fasste die Grünen-Fraktion den Beschluss auf. „Es ist auch eine Kostenfrage damit verbunden. Wir müssen berücksichtigen, dass die Ampelanlage als Variante B auch gute Bewertungen bekommen hat. Allerdings haben wir diese Option nicht weiter gesehen“, kritisiert Grünen-Ratsmitglied Torsten Albrecht. Die Grünen-Fraktion stellte einen Antrag auf Verschiebung der Entscheidung. Dieser wurde jedoch mehrheitlich vom Rat abgelehnt.

Zum Hintergrund: Der Bau eines Kreisverkehrs ist erforderlich, um das Dock-Gelände einschließlich des ÖPNV-Bereichs an das Augustfehner Straßennetz anzuschließen. Die Kosten für die Errichtung des ersten Aper Kreisverkehrs belaufen sich auf circa 750 000 Euro. Aktuellen Angaben zufolge gibt das Land Niedersachsen einen Zuschuss von 65 Prozent der Gesamtsumme dazu.

Des Weiteren ist eine Förderung durch die Dorfregion Apen möglich. Laut Beschlussfassung ist die Verwaltung dafür nun zuständig, über das Niedersächsische Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Förderanträge aus der Dorfregion zu stellen. Der Kreisverkehr soll voraussichtlich 2021 kommen.

Nachfragen klären

Für eventuelle Nachfragen bezüglich des Kreisverkehrs steht Bauamtsleiter Peter Rosendahl den Bürgern Rede und Antwort: „Sie können gerne ins Rathaus kommen. Wir zeigen Ihnen dann die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchungen“, führte er aus.