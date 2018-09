Bad Zwischenahn Am 1. September ist die Umfrage zum großen ADFC-Fahrradklima-Test 2018 gestartet. Der Fahrrad-Club ruft gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium dazu auf, die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu bewerten.

Der Test soll helfen, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung zu erkennen. In diesem Jahr ist Familienfreundlichkeit des Radverkehrs das Schwerpunktthema.

Bad Zwischenahns Bürgermeister Arno Schilling will die Umfrage nutzen und bittet die Bad Zwischenahner und ihre Gäste um zahlreiche Teilnahme. „Fahrradfreundlichkeit ist ein echter Standortfaktor und ein Synonym für Lebensqualität geworden. Wir in Bad Zwischenahn tun eine Menge für den Radverkehr“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. 2013 wurde für die Gemeinde ein Radverkehrskonzept entwickelt, dessen wichtigste Ziele die Steigerung des Radverkehrsanteils sowie die Verbesserung von Sicherheit und Komfort sind. Jetzt gehe es um die Frage: Kommen die Verbesserungen auch bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Was läuft schon gut – was nicht? „Wir bitten alle Radler, sich ein paar Minuten für die Befragung zu nehmen“, heißt es in der Mitteilung. Bei der anonymen Online-Umfrage werden 32 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt, sie läuft noch bis zum 30. November. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2019 präsentiert.