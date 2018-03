Bad Zwischenahn Eine lange Liste hatten die Mitglieder des Straßen- und Verkehrsausschusses der Gemeinde Bad Zwischenahn am Mittwoch abzuarbeiten. 53 Stationen standen auf der Route der alljährlichen Bereisung. Angeschaut haben sich die Lokalpolitiker sowohl bereits erledigte Baumaßnahmen als auch Straßen und Wege, die sie in diesem oder in den kommenden Jahren noch beschäftigen werden. Auch mit Anregungen und Beschwerden von Anwohnern setzten sich die Ausschussmitglieder auseinander.

Bauarbeiten im laufenden Jahr soll es in Bad Zwischenahn an der Straßen Vor dem Esch und An den Wiesen, in Ofen Am Bloher Forst und an der alten Dorfstraße geben, in Wehnen wird die Ahornstraße saniert. Lang ist auch ist die Liste der Straßen, deren Zustand nicht gut ist, die aber nicht in nächster Zeit erneuert werden können. In Helle war der Fuhrmannweg Ziel der Bereisung, in Aschhausen die Jörnstraße, in Kayhauserfeld der Kleefelder Weg sowie der Portsloger Damm und die Wildenlohslinie in Petersfehn und der Elmendorfer Damm in Rostrup. „Wenn wir alle Straßen in Ordnung bringen wollten, bräuchten wir 15 Millionen Euro dafür“, sagte die Ausschussvorsitzende Manuela Imkeit an der letzten Station im Kurpark.

Dort informierte Inga Osterloh vom Tiefbau- und Grünflächenamt über die Fortschritte. Vor der Wandelhalle wurde am Dienstag der Schacht für das neue Wasserspiel gesetzt, das Fundament für die Bühne soll in der kommenden Woche gegossen werden. Bis Ostern könne voraussichtlich zumindest der Weg vom Spieker zur Wandelhalle wieder benutzt werden, so Osterloh. Begonnen wurde auch bereits mit dem Bau eines neuen Stegs am Seeufer zwischen Wandelhalle und altem Kurhaus.

Neue Spielstationen, neue Beleuchtung der Rosengarten vor dem Alten Kurhaus soll „aufgepeppt“ werden – in diesem Jahr wird sich im Kurpark noch einiges verändern. Die letzten Arbeiten werden erst im Herbst erledigt, damit für das Jubiläumsjahr 2019 alles bereit ist.