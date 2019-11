Bad Zwischenahn Rund 1,3 Millionen Euro erhält die Gemeinde Bad Zwischenahn aus dem sogenannten Digitalpakt, um die Digitalisierung an den Schulen voranzutreiben. Wie das Geld eingesetzt werden kann, darüber berät der Schulausschuss der Gemeinde am Montag, 4. November, ab 17 Uhr im Haus Brandstätter, am Brink 5.

Während der Landkreis Ammerland für den Anschluss der Schulen an das Glasfasernetz zuständig ist, will die Gemeinde die Vernetzung innerhalb der Schulgebäude vorantreiben. Dabei orientiert sich die Gemeindeverwaltung an den eigenen Medienkonzepten der Schule, schlägt aber auch vor, möglichst in allen Schulen identische Technik einzusetzen.

Eine eigentlich bereits für 2019 geplante Stelle für einen Systemadministrator für die IT-Technik an den Schulen möchte die Verwaltung streichen – stattdessen soll der Dienstleister Kommunale Datenverarbeitung in Oldenburg sich künftig um die Wartung der IT-Technik an den Schulen kümmern, schlägt die Verwaltung vor.

Beraten wird im Ausschuss auch über die Haushaltsansätze für den Schulbereich für das Jahr 2020 und das sogenannte „Zwischenahner Modell“ zum Übergang Schule - Beruf. Eine Einwohnerfragestunde ist vorgesehen