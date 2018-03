Die Staffeln und eine Beispielrechnung

Sechs Beitragsstufen sind vorgesehen. Die Beiträge errechnen sich nach dem ermittelten Jahreseinkommen der Familie. Der Grundbetrag fällt für die vierstündige Betreuung an, der Beitrag steigt mit jeder weiteren halben Stunde Betreuung pro Tag.

Stufe 1: bis 20 000 Euro Jahreseinkommen: 120 Euro Beitrag, jede weitere halbe Stunde 15 Euro Stufe 2: Bis 40 000 Euro; 145 Euro/18 Euro Stufe 3: Bis 60 000 Euro: 170 Euro/21,50 Euro Stufe 4: Bis 80 000 Euro: 195 Euro/24,50 Euro Stufe 5: Bis 100 000 Euro: 220 Euro/27,50 Euro Stufe 6: Mehr als 100 000 Euro: 245 Euro/30,50 Euro

Das Jahreseinkommen wird aus dem Bruttojahreseinkommen errechnet. Davon werden Werbungskosten nach dem Steuerbescheid sowie Kinder- und Haushaltsfreibeträge abgezogen. Dieser Betrag liegt für jedes kindergeldberechtigte Kind bei 7152 Euro.

Eine Beispielrechnung: Ein Ehepaar mit einem Kind verdient 28 000 Euro Brutto im Jahr. Abgezogen werden Werbungskosten (pauschal 1000 oder höher, gemäß Steuererklärung) sowie der Freibetrag von derzeit 7152 Euro. Es bleibt ein ermitteltes Jahreseinkommen von 19 848 Euro. Diese Familie zahlt statt bisher 173 Pauschalbetrag nur noch 120 Euro für eine Betreuung von vier Stunden am Tag in Stufe 1. In vielen Fällen kann in dieser Stufe der Elternbeitrag von der wirtschaftlichen Jugendhilfe des Landkreises komplett übernommen werden. Teurer als bisher wird die Betreuung erst ab einem ermittelten Jahreseinkommen von 60 000 Euro.

Für Geschwister, die zeitgleich in mindestens 20 Stunden pro Woche kostenpflichtig betreut werden, gibt es einen Rabatt von 50 Prozent.