Kita-Kosten im Ausschuss

Bad Zwischenahn Um die Kosten für die Betreuung von Kindern in Kindergärten und Krippen geht es in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Familie und Soziales am Dienstag, 6. Februar, um 17 Uhr im Haus Brandstätter, am Brink 5.

Beraten wird zum einen über die Zuschüsse für die Betriebskosten an die Träger der Kindertagesstätten, zum anderen über eine Sozialstaffelung der Beiträge, die Eltern von Krippenkindern zahlen müssen.

Zudem werden die Ausschussmitglieder über die Pläne für einen Krippen-Anbau an der Kindertagesstätte in Aschhausen beraten. Und auch die älteren Bürger sind Thema. Der Seniorenbeirat hat beantragt, einen wissenschaftlich fundierten Gemeindeseniorenplan erstellen zu lassen und wird diesen Antrag in der Sitzung begründen.