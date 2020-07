Lokalpolitik: Rat berät über Verkehrskonzept

Bad Zwischenahn Kurz vor dem Beginn der Sommerpause tritt der Rat der Gemeinde Bad Zwischenahn an diesem Dienstag, 7. Juli, unter Corona-Bedingungen zur Sitzung ab 17 Uhr in der Wandelhalle, Auf dem Hohen Ufer 24, zusammen.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem der abschließende Beschluss für das vermutlich meistdiskutierte Thema der vergangenen Monate: das Verkehrskonzept für Bad Zwischenahn.

Mit zahlreichen Maßnahmen soll das von einem Arbeitskreis über mehrere Jahre erarbeitete Konzept den Autoverkehr am Wochenende im Kurort in geordnete Bahnen lenken und mehr Anreize zum Umstieg auf Rad, Busse und Bahnen liefern.

Der Rat hat aber auch noch zahlreiche weitere Punkte auf seiner Tagesordnung, unter anderem die von der Gemeinde dringend gewünschte Einrichtung der Ganztagsschule an der Grundschule Ofen sowie den Beschluss über den neuen Bebauungsplan für das ehemalige Verladegelände der Baumschule Bruns an der Eyhauser Allee. Dort will die GVO-Versicherung aus Oldenburg ihren neuen Direktionssitz bauen, außerdem sollen auf dem Gelände Wohnhäuser und Gewerbeflächen entstehen. Auch einige weitere Bebauungsplanänderungen sollen vom Gemeinderat abschließend beraten werden, ebenso wie der Beschluss über Vergünstigungen, die Inhabern der Ehrenamtskarte Niedersachsen in der Gemeinde Bad Zwischenahn künftig gewährt werden sollen.

Schließlich steht auch noch die Wahl von zwei Schiedspersonen auf der Tagesordnung und auch im Gemeinderat selbst gibt es eine Personalie, allerdings ohne Wahl: Nach dem Sitzverzicht von Annegret Bohlen wird Eleonore Altrock (SPD) als neues Ratsmitglied verpflichtet.

Zuschauer der Ratssitzung kommen ebenfalls zu Wort. Sowohl am Anfang der Sitzung, nach den Berichten der Verwaltung als auch am Ende wird es eine Einwohnerfragestunde geben.