Bad Zwischenahn Knut Barthel und Elin-Birgit Berndt haben drei Töchter in Russland. Dabei waren sie nie dort, sie sprechen kein russisch und sind noch nicht einmal ein Paar. Der 79-Jährige und die 75-Jährige kannten sich seit vielen Jahren von ihrer Tätigkeit an Bremer Universitäten und gründeten nach dem Eintritt in den Ruhestand in Bad Zwischenahn eine Alters-Wohngemeinschaft.

Alles fing an, als Barthel vor drei Jahren eine Zeitungsanzeige sah, in der Gastfamilien für russische Schüler gesucht wurden. „Wir selbst hatten keine Beziehungen mit Russland, aber unsere Eltern schon. Mein Vater musste sich im Krieg an der Zerstörung Russlands beteiligen. Er ist mit den Truppen bis nach Leningrad, dem jetzigen St. Petersburg gekommen. Über den Krieg hat er nie gesprochen. Mit diesem Programm hatten wir eine Möglichkeit, Russland etwas zurück zu geben“, erzählt der 79-Jährige.

Völkerverständigung liegt ihm am Herzen. Als Wissenschaftler hatte er in Frankreich und anderen Ländern gearbeitet. „Besonders in Frankreich bin ich sehr gut aufgenommen worden, nur wenige Jahre nach dem deutschen Überfall.“

Elizaveta Belkina Elizaveta Belkina Mit-Autorin des Beitrages ist Elizaveta Belkina. Die 21-Jährige studiert in St. Petersburg Politikwissenschaft und absolviert im Rahmen des Deutsch-Russischen Forums ein Praktikum bei der NWZ.

So kam die erste Gastschülerin aus Moskau, die damals 16-jährige Anna. Anna konnte hervorragend Deutsch sprechen, singen und mehrere Musikinstrumente spielen, was sie bei der Gastfamilie immer gerne gemacht hat. Das Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht war auch bereit, die Gastschülerin aus Russland aufzunehmen, und die Gastfamilie war sehr beeindruckt, wie zielstrebig Anna in der deutschen Schule war. Mit der Zeit entstand eine enge Freundschaft – sogar die Mutter von Anna hat ihre Tochter in Bad Zwischenahn besucht, und nach dem Programm war Anna noch zweimal zu Besuch bei ihren deutschen „Eltern“.

Auch neue berufliche Interessen hat die Gastfamilie geweckt: „Ich habe ihr ein Buch über chinesische Zeichentheorie gegeben, so dass es nachher für Anna zum Anlass wurde, Chinesisch zu lernen“, erzählt Barthel. Nach der Rückkehr hat Anna in Russland angefangen, neben Deutsch noch Chinesisch zu lernen.

Ein Jahr danach kam Margarita, 16-jährig, aus Slatoust, einer kleinen Stadt im Südural nach Bad Zwischenahn. Margarita war sehr offen und interessierte sich für Geschichte. „Wir sind mit Margarita nach Jever gefahren, um das Schloss dort zu besuchen, wo es einen engen Zusammenhang mit der russischen Zarin Katharina der Großen gibt. Es führte später dazu, dass sie einen Vortrag auf Deutsch über Katharina im Bezug zu Jever für einen Wettbewerb geschrieben hat“, erzählt Elin-Birgit Berndt. Den Wettbewerb hat Margarita später gewonnen und kam im folgenden Jahr wieder für drei Wochen nach Deutschland.

Die dritte Gastschülerin hat die Gastfamilie erst kürzlich, Ende Juni verlassen. Sofia kam aus Moskau und hat auch gerne Deutsch gelernt. „Mit Sofia haben wir auch gerne geübt. Wir haben vereinbart, dass ich sie bei Fehlern immer korrigiere. Sie hat sogar ein Tagebuch auf Deutsch geschrieben. Dieses Jahr macht sie in Moskau ihr Abitur und mal sehen, wie es bei ihr weitergeht“– sagen die beiden

Mit allen „Gasttöchtern“, so nennen Berndt und Barthel selbst ihre Gastschülerinnen, bleiben sie ständig in Kontakt – mal per E-Mail, mal über Skype. Und auf mögliche Treffen freuen sie sich immer wieder.