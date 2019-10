Bad Zwischenahn Zum Ende des Jubiläumsjahres „100 Jahre Bad“ stellen sich vor allem die Parteien in Bad Zwischenahn die Frage, wie es mit Veranstaltungsmanagement und Stadtmarketing für den Kurort weiter gehen soll.

Unabhängig von einander hatten die SPD und die FDP Anträge dazu vorgelegt. Die Sozialdemokraten wünschen sich vor allem einen Ausbau von erfolgreichen Veranstaltungen wie der Frühstücksmeile am Meer im Mai 2019. Neue Formate dieser Art würden nicht nur den Tourismus beleben, sondern auch die Einwohner des Orts zusammenbringen, meint die SPD.

Um solche Veranstaltungen auch in Zukunft zu ermöglichen, setzt die SPD auf eine Vollzeitstelle für das Veranstaltungsmanagement in der Gemeinde. Die FDP hat ein breiteres Aufgabengebiet im Kopf. Auch sie forderte eine neue Stelle in der Verwaltung, die soll aber auch Aufgaben aus den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Standortwerbung und Wirtschaftsförderung übernehmen.

Während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Touristik äußerte sich auch die CDU. Sie sieht vor allem Probleme in der Aufgabenteilung zwischen Gemeindeverwaltung und ihrer Tochtergesellschaft, der Bad Zwischenahner Touristik. Hier seien Doppelstrukturen entstanden die vielleicht gar nicht nötig seie, wenn man das gesamte Stadtmarketing der BTG übertrage. Die Wählergemeinschaft Die Zwischenahner wünscht sich ebenfalls eine Stärkung des Stadtmarketings, sieht aber auch Beratungsbedarf über die Aufgabenverteilung.

Gegenüber der NWZ erklärte Bürgermeister Arno Schilling, er sehe das Stadtmarketing als zentrale Aufgabe der Gemeindeverwaltung, die dort auch umgesetzt werde. Besonders konzentrierten sich die Bemühungen darauf, den Zwischenahner Ortskern lebendig zu erhalten.

Nach der Sitzung des Ausschusses stand fest: Im kommenden Jahr wird es in der Gemeindeverwaltung noch keine neue Stelle geben, dafür aber Gespräche – Bedarf für ein professionelles Konzept und sahen aber Fraktionen im Ausschuss.