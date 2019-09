Bad Zwischenahn Mehr als 20 Jahren haben Volkmar und Ilse Mennecke das Hotel La Mer in Bad Zwischenahn geführt. Als sie sie sich entschieden, in den Ruhestand zu gehen, war zunächst kein Nachfolger in Sicht. Der Immobilie am Weißen Weg drohte der Abriss und die Entstehung von Eigentumswohnungen. Und das Hotel ist kein Einzelfall, viele Betreiber von kleineren Hotels oder Ferienwohnungen stehen davor, aus Altersgründen aufzuhören und finden keine Nachfolger.

Das drohende Ende des La Mer ließ Andrea Tammen, langjährige Hausdame im Hotel, keine Ruhe. Nach einer kurzen Bedenkzeit entschloss sie sich, es zusammen mit ihrem Mann Berghe weiterzuführen. Am 17. April übernahm sie das Hotel, allerdings war klar: Ohne Investitionen geht es nicht. Rund 2,4 Millionen Euro waren nötig. Ein Hinweis ihres Bankberaters brachte das Ehepaar auf die Idee, sich auch um Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) zu bemühen.

Nach einem kräftezehrenden Kampf mit der Bürokratie und den umfangreichen Bewerbungsunterlagen hat das inzwischen auch geklappt. Claudia Simon, Abteilungsleiterin Mittelstand des Wirtschaftsministeriums aus Hannover übergab jetzt einen Förderbescheid in Höhe von 233 000 Euro an die neuen Eigentümer. Simon betonte, dass das Geld zweckgebunden in die Übernahme und die Weiterführung des Hotelbetriebes fließe. Durch diese Förderung werden außerdem noch sechs neue Arbeitsplätze geschaffen. Mit der sogenannten „einzelbetrieblichen Investitionsförderung“ unterstützt die niedersächsische Landesregierung Unternehmen in strukturschwächeren Gebieten.

Andrea und Berghe Tammen erläuterten schonmal die zeitnahen Entscheidungen: Online Buchungen sind ab sofort möglich. Die Gartenanlage und die Toilettenanlagen des Hotels werden generalüberholt. Weitere bauliche Maßnahmen, wie zum Beispiel die Vergrößerung des Frühstücksraums folgen auf der Agenda.

Ein Alleinstellungsmerkmal des „La Mer“, seine Gäste teils bis aus Nordrhein-Westfalen abzuholen und wieder nach Hause zu bringen, bleibt bestehen. Dank vieler Stammgäste hat das Haus eine Auslastung von mehr als 90 Prozent. Für Andrea Tammen, die vor der Übernahme bereits acht Jahre im Hotel La Mer tätig war, bedeutet die Förderung eine große Entlastung. „Ohne dieses Geld wäre das ganze Projekt kaum möglich gewesen“, sagt sie. Auch Bürgermeister Arno Schilling dankte vor einer großen Anzahl von Repräsentanten aus Politik, des Hotelgewerbes und der Banken für die Fortführung des Hotelbetriebes und die damit verbundene Stärkung der Bettenbasis im Kurort.