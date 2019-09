Bad Zwischenahn Wie kann die Verkehrssituation im Bad Zwischenahner Ortskern verbessert werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich nicht nur ein Arbeitskreis Verkehrskonzept, sondern auch die Unabhängige Wählergemeinschaft Bad Zwischenahn. Die ist zwar seit 2017 nicht mehr im Rat der Gemeinde vertreten hat jetzt aber dennoch mehrere Vorschläge in Form eines Antrags an die Gemeinde vorgebracht.

Vorrang für Fahrräder

Die Straßen In der Horst und Peterstraße würde die UWG gerne zu „Fahrradstraßen mit KFZ-Nutzung“ erklären. Die Vorteile nach der Vorstellung der UWG: Bürgersteige bleiben überall frei für Fußgänger. Das erhöhe die Sicherheit und die „Schlender-/Bummelqualität“ in der Geschäftsstraße, so heißt es in dem von Herko Kriesten sowie von Stephan und Andre Nannen unterschriebenen Antrag.

Autos könnten die Straße weiter befahren, allerdings nachrangig in den Rechten zu den Fahrradfahrern. Für die bedeute die Regelung mehr Sicherheit. Die aktuelle Regelung mit ständigen Wechseln zwischen Fahrbahn und Geh-/Radweg sei undurchsichtig und gefährlich. Autos würden nicht maßgeblich beeinträchtigt, da sie schon jetzt nicht mehr als 20 beziehungsweise 30 Stundenkilometer fahren dürften. Eine Fahrradstraße könne allerdings noch mehr Autofahrer dazu bewegen, gleich auf die Entlastungsstraße auszuweichen, hofft die UWG.

Tausch vorgeschlagen

Schilder lösen Problem nicht



Ein Problem bei diesem Vorschlag: Derzeit verläuft die Landesstraße L815 über die Straßen am Hogen Hagen, In der Horst und Peterstraße. Die UWG will deshalb einen Tausch: Die derzeitige L815 soll Gemeindestraße werden, die Entlastungsstraße im Gegenzug von der Einmündung am Hogen Hagen in die Oldenburger Straße zur Landesstraße – das entspreche auch der Verkehrsbedeutung, so die UWG. Durch die Umwidmung könne die Gemeinde unabhängig vom Land Änderungen im Ortskern umsetzen.

Darüber hinaus hat die UWG weitere Vorschläge: Zusätzliche Ampeln und verbesserte Ampelschaltungen könnten den Verkehr auf der Oldenburger Straße verbessern.

Die Mühlenstraße würde die UWG ortseinwärts zur Einbahnstraße erklären, der Verkehr aus dem Ort hinaus soll ausschließlich über die Eyhauser Allee geführt werden. Lediglich Notdienste und Feuerwehr sollten weiter über die Mühlenstraße aus dem Ort heraus fahren dürfen. Zusätzlich, meint die UWG, könnte so auch die Bahnhofstraße wieder für den Verkehr geöffnet werden, ohne die Kreuzung Mühlenstraße/Oldenburger Straße/Reihdamm weiter zu belasten.

Gemeinde prüft

Die Gemeindeverwaltung habe die Vorschläge der UWG in den Arbeitskreis Verkehrskonzept gegeben, sagte Karl-Heinz Bischoff, Leiter des Tiefbau und Grünflächenamtes auf Nachfrage.

Die UWG sei zwar nicht im klassischen Sinne antragsberechtigt wie eine Ratsfraktion. Anträge an die Gemeinde könne aber jeder stellen. „Das nehmen wir dann auch ernst“, so Bischoff. Einige der UWG-Vorschläge seien im Arbeitskreis ohnehin schon diskutiert worden.

Bisher tagt der Arbeitskreis nicht öffentlich, die Ergebnisse der Gespräche sollen aber im November in der Sitzung des Straßen- und Verkehrsausschusses öffentlich vorgestellt und diskutiert werden, so Bischoff. Ob eine Umwidmung der Landes- beziehungsweise Gemeindestraßen möglich sei, müsse noch geprüft werden, so Bischoff. Auch mit der bisherigen Regelung habe das Land aber schon alle Veränderungswünsche der Gemeinde schnell und ohne Probleme umgesetzt.