Bad Zwischenahn Was den Süddeutschen die Weinköniginnen sind und in Westerstede die Rhodo-Königinnen, soll in Bad Zwischenahn künftig die „Meerprinzessin“ sein. Die wird ab sofort von der Bad Zwischenahner Touristik GmbH gesucht und während der Zwischenahner Woche gewählt.

„Die neue Meerprinzessin repräsentiert ein Jahr lang Bad Zwischenahn zu verschiedenen Anlässen wie Presseterminen, Messen und verschiedenen Veranstaltungen“, heißt es von der Touristik. Die Wahl findet während der Bad Zwischenahner Woche am Sonntag, 18. August, ab 17 Uhr auf der Bühne im Ufergarten statt. Moderator der Veranstaltung ist Entertainer Lars Vegas.

Die zukünftige Prinzessin stellt sich vor einer Jury um Kurdirektor Norbert Hemken zur Wahl. In drei Schritten geht es um eine Vorstellungsrunde, eine Präsentation in Bademode (ob Bikini, Badekleid oder Bademode wie vor 100 Jahren ist dabei Geschmackssache) und um eine Präsentation in Abendgarderobe. Für die Gewinnerin gibt es ein Wellness-Wochenende für zwei Personen im 53-Grad-Hotel in Bad Zwischenahn und mindestens ein Fotoshooting. Weiterhin spannende Termine und Begegnungen im Amtsjahr. Aber auch die Folgeplätze gehen nicht leer aus: Wer auf Platz zwei und drei gewählt wird, darf sich immer noch über eine Private-Spa-Anwendung mit Fotoshooting bei Wellness am Meer freuen.

Teilnehmen darf jede Frau, die mindestens 18 Jahre alt ist und Spaß am Repräsentieren hat. Eine Altersbeschränkung „nach oben“ gibt es nicht. Sollten mehr als zehn Bewerbungen eingehen, wird eine Vorauswahl getroffen, da die Zeit für die Miss-Wahl vor Ort begrenzt ist. Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an meerprinzessin@bad-zwischenahn-touristik.de möglich. Neben den Adress- und Kontaktdaten (Geburtsdatum nicht vergessen) sollten mindestens zwei Fotos beigefügt werden. Infos auch unter