Zahlen Und Daten Aus Bad Zwischenahn: Gemeinde wächst bei Jung und Alt

Bad Zwischenahn Die Einwohnerzahl von Bad Zwischenahn wächst, das ist seit Jahren ein dauerhafter Trend, den auch der statistische Jahresbericht der Gemeindeverwaltung für das Jahr 2019 wieder bestätigt.

Um 1,04 Prozent oder 303 Personen ist die Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz in Bad Zwischenahn gestiegen – auf 29 587. Aber stimmt die weit verbreitete Meinung, das Bad Zwischenahn vor allem im Bereich der älteren Menschen wächst? Die Gemeinde führt in ihrer Statistik diverse Altersklassen auf, die Zahl der Einwohner über 65 Jahren ist im Vergleich zum Vorjahr tatsächlich am stärksten gestiegen: Um 164 nahm ihre Zahl zu, von 8815 auf 8979. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Menschen im Alter bis zu 30 Jahren nur um 61 gestiegen.

Betrachtet man allerdings die Zahlen der Neugeborenen und Kleinkinder im Alter von 0 bis 5 Jahren, sieht der Trend schon wieder ein wenig anders aus: Denn ihre Zahl ist immerhin um 103 gewachsen, von 1230 auf 1333. Beim Nachwuchs stehen die Zwischenahner also gar nicht so schlecht da. Die Zahl der 6- bis 14-Jährigen ist dagegen nur um zwei auf 1999 gestiegen, die der 15- bis 17-Jährigen sogar von 883 auf 812 gesunken.

Ein leichtes Ungleichgewicht gibt es auch bei der Verteilung der Einwohner nach Geschlecht: 14 161 Männer gab es am 31. Dezember in der Gemeinde – und 15 426 Frauen. Auch beim Durchschnittsalter gibt es leichte Unterschiede: Die Männer sind im Schnitt 47 Jahre, die Frauen 49 Jahre alt. Gerechnet auf die gesamte Einwohnerzahl liegt das Durchschnittsalter bei 48 Jahren. Die seit Ende 2018 mögliche dritte Geschlechtsoption „divers“ hat keine Person in der Gemeinde gewählt.

Vervierfacht hat sich die Zahl der Menschen in Bad Zwischenahn, die das 100. Lebensjahr erreicht haben: 2018 war es eine Person, 2019 vier. Das ist allerdings immer noch weit vom Höchststand im Jahr 2013 entfernt: Da lebten in der Gemeinde 13 Männer und Frauen über 100 Jahren.

Die meisten Menschen leben übrigens im Kurort selbst: 7444 waren es 2019, es folgen Petersfehn mit 4003 sowie Rostrup mit 3388. Die kleinste Einwohnerzahl hat Westholtsfelde mit 202 Einwohnern.

Der Jahresbericht hält noch weitere Daten und Fakten bereit, zu finden ist er unter