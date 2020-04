Pflegekräfte angemessen entlohnen

Bad Zwischenahn „Gute Arbeit dauerhaft wertschätzen“ – das fordert der VdK-Ortsverband Bad Zwischenahn, dem über 1000 Mitglieder angehören. In Zeiten der Corona-Krise werde einmal mehr deutlich, wie unentbehrlich das medizinische Personal in Krankenhäusern sowie in Pflegeheimen ist.

Zu den einmaligen Bonuszahlungen für Pflegekräfte äußerte sich Siegbert Martin, Vorsitzender des Sozialverbands VdK im Ortsverband Bad Zwischenahn: „Keine Frage: Pflegekräfte leisten Herausragendes – allerdings nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie! Bereits seit Jahren kreidet der VdK an, dass unsere älter werdende Gesellschaft mehr Personal in der Pflege benötigt und dass dafür neben guten Arbeitsbedingungen unbedingt auch angemessene Löhne zur Würdigung dieser anspruchsvollen Tätigkeit notwendig sind.“

Offenbar brauche es aber erst eine ernstzunehmende Krise, damit dies auch in der Politik und bei Arbeitgebern ankommt. „Die angedachten Einmalzahlungen sind sicher eine nette Geste, jedoch lösen sie nicht das eigentliche Problem: Auf dem Lohnzettel und vor allem auf dem Rentenkonto kommt davon nichts an. Es ist daher höchste Zeit, gute Arbeit auch dauerhaft finanziell wertzuschätzen!“, fordert Martin. Lobende Worte und ein einmaliger Bonus reichten nicht aus, weder jetzt, noch für die spätere Absicherung der Pflegekräfte im Alter. „Wir wollen alle, dass nach der Corona-Krise noch genügend Fachpersonal vorhanden sind.“