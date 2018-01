Borbeck /Wiefelstede Sorgen bereitet Anwohnern der Straße „Holtwiese“ in Borbeck die aktuelle Planung für ein neues Baugebiet, das an ihr Wohngebiet anschließen soll. Das wurde bei einer Bürgerversammlung im Rahmen des Bauleitplanverfahrens im Rathaus deutlich. Viele Interessierte waren gekommen, um sich über den Planungsstand zu informieren.

Zugang über „Holtwiese“

Sorge bereitet Anwohnern vor allem, dass der Zugang zum neuen Wohngebiet über ihre Straße, die „Holtwiese“, erfolgen soll. Die Straße sei bereits sehr eng – auch wegen der vielen Beete, die die Fahrbahn zusätzlich verengten. Es wurden zudem Bedenken geäußert, ob später, wenn der Autoverkehr aus dem neuen Wohngebiet dazukommt, die Vorgaben für eine Spielstraße, die die „Holtwiese“ ja sei, überhaupt noch eingehalten werden könnten.

„Nicht möglich“

Viel lieber hätten die Anwohner eine Zugangsstraße zum neuen Baugebiet von der Borbecker Landstraße aus, um das vorhandene Wohngebiet vom zusätzlichen Verkehr zu entlasten. Allerdings machte Bauamtsleiter Hans-Günter Siemen deutlich, dass dies rechtlich nicht möglich sei. Nur während der Erschließungsarbeiten fürs neue Wohngebiet sei geplant, den Zugang über die Borbecker Landstraße zu ermöglichen.

Die Gemeinde hatte im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 65 I, „Borbeck Erweiterung“ und der Änderung des Flächennutzungsplans zu der Versammlung eingeladen. Eine Vertreterin des Rasteder Ingenieurbüros Diekmann- & Mosebach stellte den aktuellen Planungsstand vor. Acht Grundstücke zu je etwa 600 Quadratmetern für Einfamilienhäuser sowie zwei größere Grundstücke für zwei Mehrfamilienhäuser zu je maximal sechs Wohneinheiten will die Gemeinde dort anbieten. Die etwa einen Hektar große Fläche soll über den Wendehammer an der Straße „Holtwiese“ angebunden werden. Auch der beabsichtigte Bau der Mehrfamilienhäuser stieß nicht unbedingt auf Zustimmung bei Anwohnern, die dort lieber Einfamilienhäuser sähen.

Erweiterung als Option

Grundsätzlich, so war bereits im November 2017 im Bau- und Umweltausschuss deutlich geworden, könnte das nun entstehende Baugebiet später auch noch in Richtung Wiefelstede erweitert werden. Auf die Frage von Anwohnern, wann das denn sein könnte, blieb Siemen vage: „Wer weiß, was in 20 bis 25 Jahren ist.“ Ungeachtet dieser Schätzung sieht das städtebauliche Konzept für das neue Wohngebiet vor, die Zufahrtsstraße gleich bis zur Baugebietsgrenze verlaufen zu lassen, um eine spätere Anbindung zu erleichtern.

Siemen machte in der Versammlung deutlich, dass die Beetanlagen an der Straße „Holtwiese“ grundsätzlich noch verändert werden könnten, um die Straße für den künftigen Verkehr breiter zu machen. Er bot diesbezüglich eine Begehung mit den Anwohnern an. Auch verkehrsberuhigende Maßnahmen an der Fahrbahn wie Schwellen seien möglich.

Die Bedenken der Anwohner fließen ins laufende Bauleitplanverfahren ein: Der Bau- und Umweltausschuss wird auch zu diesem Thema am 19. Februar ab 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses beraten. Danach liegen die Pläne nochmals öffentlich aus, Bürger können dann nochmals Bedenken äußern.