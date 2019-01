Edewecht Lehrende statt Lehrerinnen und Lehrer. Wählende statt Wählerinnen und Wähler – oder gar – Wähler/-innen. Die Stadt Hannover revolutioniert ihre Amtssprache, um einerseits Frauen und Männer, aber auch diejenigen, die in die jüngst geschaffenen Kategorie „Divers“ fallen, sprachlich gleich zu behandeln. Doch wie hält das die Gemeinde Edewecht? Wird hier darauf geachtet, dass jedes Geschlecht gleichermaßen angesprochen wird?

Gerade in den sozialen Medien lassen manche Nutzer ihren teils unsachlichen Gedanken freien Lauf. „Mir egal, ich mach’ weiter so, wie ich es gelernt habe“, kommentiert da einer, den es als Mann nicht tangiert, da sowieso die meisten Oberbegriffe maskulin sind und das feminine Pendant mit einbeziehen sollen. „Als ob wir keine anderen Probleme hätten“ kommentiert ein anderer und benutzt so ein Totschlag-Argument, mit dem sich so gut wie jede konstruktive Diskussion im Keim ersticken lässt. Doch wie handhabt die Gemeinde Edewecht das eigentlich mit der geschlechtergerechten Sprache in ihrer internen und externen Kommunikation? Achtet sie darauf, dass Männer wie Frauen gleichermaßen angesprochen werden?

Männer empfinden anders als Frauen

„Wir schauen schon darauf, dass eine weibliche Form auch genutzt wird, wenn es sie gibt“, sagt Kerstin Borm, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde. „Was wir aber nicht wollen, das sind Formulierungen wie ’Menschen und Menschinnen’.“ Formen zu erfinden, um alle Geschlechter anzusprechen, das möchte sie nun wirklich nicht. Dann sei schon eher eine neutrale Form zu wählen.

Es sei eben so, dass das Empfinden der Männer in diesem Kontext ein anderes sei als bei den Frauen, führt Kerstin Borm aus. „Es geht darum, zu verstehen, dass beim weiblichen Geschlecht ein unwohles Gefühl entsteht, wenn eine existierende weibliche Wortform nicht verwendet wird.“ Sie selbst achte deshalb immer darauf, beide Formen, etwa „Kolleginnen und Kollegen“, zu benutzen. In dieser Hinsicht stehe man aber auch nicht mehr ganz am Anfang, denn viele dieser Formen hätten sich inzwischen längst etabliert und fehlten, wenn sie nicht verwendet würden. Sie selbst wolle keine Post bekommen, in der man sie mit „verehrter Bürger“ anspreche.

„Es ist aber zunächst einmal wichtig, sich überhaupt Gedanken über so etwas zu machen“, merkt Borm an, „denn sonst bleibt alles einfach so, wie es ist – und das ist meist die männliche Form“. Also heißt es in den Schriftstücken der Gemeinde auch Bürgerinnen und Bürger – oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Wenn Formulierungen allerdings zu sehr gewollt und aufgesetzt klingen, kommt das gar nicht gut an“, weiß sie. Neutrale Worte, wie etwa den Menschen, zu gendern, also geschlechtergerechte Endungen dafür zu erfinden, das sei nun wirklich an der Realität vorbei.

Mehr Kreativität in der Sprache erforderlich

Doch schadet es nicht der Sprache in solchen Schriftstücken, die häufig sowieso schon schwierig zu lesen sind? „Was wir brauchen, ist mehr Kreativität, damit es flüssig lesbar ist“, erklärt die Gleichstellungsbeauftragte. Es werde sich, so Kerstin Borm weiter, sicherlich ein Weg finden, der alle zufriedenstellt. Und wenn einmal eine Formulierung gefunden sei, dann habe man sie ja und könne sie weiterverwenden.

Bei der Edewechter Polizei ist indessen noch keine gendergerechte Ansprache angesagt. „Wir schreiben alles wie immer“, sagt Holger Feldhus, Leiter der Polizeistation in Edewecht. „Zu uns ist das noch nicht durchgedrungen.“