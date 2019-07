Edewecht Die Folgen des Klimawandels sind in aller Munde und nicht nur Schüler fordern bei ihren Demonstrationen „Fridays for Future“, dass weltweit mehr für den Klimaschutz getan wird. Was kann eine Gemeinde wie Edewecht tun, um den Folgen des Klimawandels wie schmelzende Pole, steigende Meeresspiegel, Hitzeperioden, häufigere Unwetter und vieles mehr etwas entgegenzusetzen?

Stelle für Klimaschutz

Vieles – ist sich die Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen sicher und hat gefordert, dass der Edewechter Rat die Resolution „Klimanotstand“ unterstützt und damit Maßnahmen gegen die Klimakrise als Aufgabe von höchster Priorität bewertet. Bei der Gemeindeverwaltung, so erläuterte Grüne-Fraktionssprecher Uwe Heiderich-Willmer, soll der Fachbereich III (Gemeindeentwicklung/Wirtschaftsförderung) um den Bereich Klimaschutz erweitert und einer der Mitarbeiter zum Klimaschutzbeauftragten ernannt werden. Bei allen Entscheidungen sollten ab sofort die „Auswirkungen auf den Klimaschutz“ berücksichtigt werden und wenn es sie gäbe, sollten klimaschonende Alternativen aufgezeigt werden. Erarbeitet werden solle auch ein Konzept für den Klimaschutz in Edewecht. Wenn man jetzt nicht handele, auch wenn Klimaschutz Edewecht etwas koste, würde man später viel, viel mehr bezahlen müssen. Bis zur Fachausschusssitzung im Herbst solle man, so Heiderich-Willmer, nicht mehr warten, sondern jetzt ein Zeichen setzen.

Kostenloser ÖPNV

Es sei, was die Klimaprobleme beträfe, längst viertel nach Zwölf, meinte der Linke-Ratsherr Michael Krause. Mit Baumwoll- statt Plastiktüten könne man die Welt nicht retten. Einige kurzfristige Maßnahmen könnten jedoch sein, dass jeder kostenlos den Öffentlichen Nahverkehr nutzen könne und somit weniger Abgase durch Autofahrten produziert würden, dass nur noch Glasflaschen verkauft würden oder Grundstückseigentümer beim Neubau von Häusern Bäume pflanzen müssten.

Verbote, Bevormundungen und mehr Bürokratie – das enthalte der Grüne-Antrag, meinte FDP-Fraktionsvorsitzender Rolf Kaptein. Von Klimanotstand in der Gemeinde Edewecht zu sprechen, sei übertrieben. Völlig inakzeptabel sei es auch, wenn ein Klimabeauftragter durch sein Engagement die Entscheidungen der politischen Gremien aushebeln könne. Welche Folgen hätten Klimaschutzmaßnahmen für wichtige Unternehmen aus der Lebensmittelbranche? fragte Kaptein. Sollten diese großen Edewechter Arbeitgeber sich neue Standorte suchen? Das könne keiner wollen.

Klimaschutz wichtiger nehmen

„Klimanotstand ist nicht unser Begriff, sondern einer für eine Resolution, die bereits von vielen Städten unterzeichnet wurde“, sagte Grüne-Ratsherr Detlef Reil. Es ginge nicht darum, dass ein Klimaschutzbeauftragter die Gremien ausbremse, sondern dem Klimaschutz bei Entscheidungen einen hohen Stellenwert zuzubilligen.

Wie Bürgermeisterin Petra Lausch sagte, würden bereits heute viele Entscheidungen in Edewecht unter dem Gesichtspunkt Nachhaltigkeit betrachtet. Im Übrigen fördere die Gemeinde seit Jahren über die Lokale Agenda Projekte zum Klimaschutz. Es gäbe zum Grünen-Antrag noch viele offene Fragen. Man müsse klären, was für Edewecht nachhaltig und zweckmäßig sei. Deshalb schlug sie vor, den Antrag im Herbst im Landwirtschaft- und Umweltausschuss zu beraten.

Im Ausschuss diskutieren

Das Thema sei sehr wichtig, meinte CDU-Ratsherr Dirk von Aschwege. Wie Edewecht mehr Klimaschutz umsetzen könne und was vernünftig und machbar sei, solle man in Ruhe diskutieren und das könne man nach der Sommerpause im Fachausschuss.

Es bringe doch nichts, jetzt eine Schaufenster-Resolution zu beschließen, dazu sei Klimaschutz zu wichtig, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Freia Taeger. Der Antrag enthielte viele Anregungen, doch nicht alles sei umzusetzen. Auch Taeger forderte die Beratung im Fachausschuss.

Dem schloss sich auch UWG-Fraktionsvorsitzender Thomas Apitzsch an. Das Thema sei sehr vielschichtig, diskutieren müsse man z.B. auch über die E-Mobilität, denn Elektro-Autos seien nicht das Nonplusultra.

Einig in der Sache

„In der Sache sind wir uns doch einig, nur über den Weg haben wir verschiedene Auffassungen“, meinte CDU-Fraktionsvorsitzender Jörg Brunßen und plädierte ebenfalls dafür, konkrete Maßnahmen im Ausschuss zu diskutieren. Berücksichtigen solle man dabei auch das Klimaschutz- und Energiekonzept des Landkreises. Für die Beratung im Ausschuss sprach sich zudem CDU-Ratsherr Christian Eiskamp aus.

Der junge SPD-Ratsherr Jost Urbanke hingegen meinte, dass nicht umsonst jeden Freitag Schüler für mehr Klimaschutz protestierten und Maßnahmen zu schnell auf die lange Bank geschoben würden. Jetzt müsse man handeln, das Thema zu vertagen, sei das falsche Signal.

Am Ende votierte der Rat einstimmig für die weitere Beratung im Ausschuss.