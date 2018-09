Edewecht Die Gemeinde Edewecht wird ein Planungsbüro damit beauftragen, Vorschläge zu unterbreiten, wie man das 2500 Quadratmeter große, gemeindeeigene Grundstück am Baumschulenweg/Ecke Helmerich-von-Aschwege-Straße und weitere freie Flächen am Edewechter Baumschulenweg bebauen lassen kann. Wenn die Ergebnisse vorliegen, wird das Thema erneut in den politischen Gremien beraten.

Das erklärte auf Anfrage der NWZ Rolf Torkel, Allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin. Der (nichtöffentlich tagende) Verwaltungsausschuss hatte diesen Beschluss gefasst und war damit dem Votum des Bauausschusses gefolgt. Konkrete Vorgaben werde man den Planer nicht machen, so Torkel.

Das hatten aber CDU-Ratsmitglieder, die zum Bauausschuss und zum Verwaltungsausschuss gehören, gefordert und angeregt, dass der Planer auf dem gemeindeeigenen Grundstück und weiteren Flächen am Baumschulenweg nur Möglichkeiten für eine eingeschossige Bebauung aufzeigen solle.

Konkrete Vorgaben für den Planer waren für die anderen Fraktionen schon in der Bauausschusssitzung kein Thema, denn schließlich ginge es um Vorschläge, über die letztendlich die Politik entscheiden werde, hieß es. In der Bauausschusssitzung hatten Anwohner während der Einwohnerfragestunde eine Bebauung wie die der Umgebung – mit Ein- und Zweifamilienhäusern – gefordert. Ein Anwohner des Baumschulenweges hatte sich nämlich an die Gemeinde gewandt und angefragt, ob er statt der bisher möglichen zwei künftig vier Wohneinheiten auf seinem Grundstück am Baumschulenweg herrichten lassen könne. Diese beiden Fälle – der beabsichtigte Verkauf des gemeindeeigenen Grundstücks und die Anfrage des Anwohners – sollten, so Torkel, ein erster Schritt sein, sich konkreter mit dem Thema Baulicher Verdichtung zu beschäftigen, für die die Edewechter Politik sich ausgesprochen habe.

Eingeleitet werden können, so hat der Verwaltungsausschuss ebenfalls beschlossen, weitere baurechtliche Verfahren. Dabei geht es u.a. um eine einreihige Bebauung entlang der Holtanger Straße zwischen der Siedlung Omorikaweg und Holtanger Straße 7, wo ein Kleinsiedlungsgebiet mit sieben Baugrundstücke entstehen kann. Zu berücksichtigen sind bei diesem Bauprojekt jedoch auch die Geruchsimmissionen des benachbarten Entenmastbetriebes und der Aspekt, dass die an dieser Fläche liegende, schützenswerte Wallhecke so wenig wie möglich durch neue Häuser und Hauseinfahrten geschädigt wird. Die Verwaltung wurde beauftragt, auszuloten, ob die Gemeinde diese Fläche kaufen könne.

Grundsätzlich befürwortet wurde auch eine Außenbereichssatzung für weitere Baumöglichkeiten am Kanalweg in Friedrichsfehn für fünf oder sechs Häuser. Eingeleitet werden können baurechtliche Verfahren auch für eine rückwärtige Bebauung eines Grundstücks am Wacholderweg in Wildenloh und für ein zusätzliches Wohnhaus auf einem Grundstück an der Osterschepser Straße in Osterscheps.