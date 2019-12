Edewecht Für die Ratsfraktion der Grünen steht zum Jahresende immer wieder der gleiche Abwägungsprozess an, ob die Fraktion dem Haushalt für das nächste Jahr zustimmt oder nicht.

Ein wichtiger Punkt in der Abwägung, der eigentlich für eine Ablehnung des Haushalts sprach, war die Aufhebung der Straßenausbausatzung im März 2019. Diese, in den Augen der Grünen, falsche Entscheidung hatte nämlich weitere Folgen. So wurde für den Ausbau des Breeweges viel Geld verschenkt, da sich dort eine große Anzahl großer Gewerbeansiedlungen befinden, die einen entsprechenden großen Beitrag zu leisten gehabt hätten. Nun bedient man sich einer Förderung, die einen Ausbaustandard vorschreibt, der verkehrsberuhigende Maßnahmen nicht zulässt.

Ein weiterer Kritikpunkt ist das Generieren von Einnahmen über das stetige Wachstum der Gemeinde – sprich über Neubaugebiete. Unter dem Aspekt Ökologie und Klima ein Problem. Und: Wachstum schafft übrigens nicht nur Einnahmen, sondern mitunter auch immense Kosten bei Kindertagesstätten, Schulen und in der Verwaltung. Ganz zu schweigen von dem Verkehrskollaps. Hier müsse ein Umdenken stattfinden, fordern die Grünen.

Auf der positiven Seite stand die Frage, ob der Klimanotstand in Edewecht ausgerufen wird? Dieser Antrag Grünen fand in den meisten Teilen eine Mehrheit. So werde auch ein Klimaschutzbeauftragter eingestellt.

„Gleichzeitig hoffen wir, dass wenn künftig jede Entscheidung des Rates unter den Auswirkungen auf das Klima betrachtet werden muss, ein Wandel in der Prioritätensetzung stattfindet“, so Uwe Heiderich-Willmer. „Wenn wir jetzt nicht in den Klimaschutz investieren, werden in zehn oder 20 Jahren ganz andere Belastungen auf den Edewechter Haushalt zu kommen.“

Die Ratsfraktion der Grünen hat in dieser Konsequenz dem Haushalt der Gemeinde für 2020 zugestimmt.