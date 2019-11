Edewecht In seiner Rede zum Volkstrauertag hat Edewechts stellvertretender Bürgermeister, Dr. Hans Fittje, am Sonntag Parallelen zum Kriegsende 1945 im Raum Edewecht und den aktuellen Kriegen gezogen. Wie die Flüchtlinge aus Syrien oder Afghanistan, hätten viele Familien vor 74 Jahren hier ebenfalls kein Dach über dem Kopf mehr gehabt, nachdem die Kämpfe zwischen den Wehrmachtssoldaten und den vorrückenden Kanadiern ein Ende gefunden hatten.

„In diesen Tagen lagen der Ort Edewecht und die Bauernschaften Süddorf und Osterscheps unter Dauerbeschuss. Die alliierte Luftwaffe flog zahlreiche Angriffe auf die Stellungen der deutschen Soldaten und alles, was sich draußen bewegte, auch Zivilisten“, so Fittje.

Die Kämpfe hatten auf deutscher Seite 423 Soldaten das Leben gekostet, nicht wenige seien erst 17 Jahre alt gewesen. 63 Zivilisten seien ums Leben gekommen, darunter 13 Kinder. Als Folge der Kämpfe seien der Ort Edewecht und viele Gebäude in Scheps und Süddorf zu einem großen Teil zerstört worden.

„In den täglichen Nachrichten und den vielen Bildern sehen wir, was Krieg anrichtet. Wir haben in den vergangenen Jahre gelernt, dass diese Kriege in ihren Auswirkungen auch bei uns sichtbar werden.“ Die Flüchtlinge suchten einen Ort, wo sie ohne Angst leben könnten, die Kinder eine Schule besuchen dürften. „Eine Voraussetzung für den Frieden ist die Erinnerung an den Krieg“, so Hans Fittje.

Helge Kahnert, Vorsitzende des ausrichtenden Edewechter Volksbundes, betonte anlässlich der Feierstunde: „Gedenken und Aufarbeitung gehören zusammen. Unsere Verantwortung gilt dem Frieden.“