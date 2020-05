Welche Regeln Wird Es Geben?: Streit um Pläne für Friedrichsfehn

Edewecht Bei der Ortsgestaltungssatzung für den Kernort Edewecht und Friedrichsfehn ist nach Ansicht einiger Ratsmitglieder Eile angebracht. Es geht darum, einheitliche Regeln festzulegen, nach denen Gebäude zukünftig geplant werden dürfen. Gerade in Friedrichsfehn wird auf absehbare Zeit weiter viel gebaut werden. Die SPD wollte deshalb am Mittwochabend im Bauausschuss über die Aufstellung und Überarbeitung von Bebauungsplänen an der Friedrichsfehner Straße und der Dorfstraße in Friedrichsfehn auf den Weg bringen.

Allerdings stellte Christian Eiskamp aus der CDU-Fraktion den Antrag, den Tagesordnungspunkt in die nächste Sitzung zu verschieben. Diese ist für den 23. Juni geplant. Es würde weitere Zeit zur Beratung benötigt werden, begründete der Ratsherr. Der Antrag wurde gegen die Stimmen der SPD angenommen.

„Wir erachten dies nicht nur als Affront gegenüber unserer Ratsarbeit, sondern auch als großen Fehler“, erklärte daraufhin die SPD-Fraktionsvorsitzende Freia Taeger am Donnerstag. Nach Ansicht der SPD-Fraktion gebiete es der Druck auf den Wohnungsmarkt, „das Heft des Handelns endlich in die Hand zu nehmen und der fortschreitenden Bebauung nicht weiter plan- und tatenlos zuzusehen“.

Keine Bautradition

Bereits in der Bauausschusssitzung im August 2019 wurde ein „Konzept zur Innenentwicklung“ durch das Planungsbüro NWP vorgestellt – mit der Aufstellung von Bebauungsplänen als zentralen Baustein. Im Bauausschuss hatte Raumplaner Diedrich Janssen noch einmal die Notwendigkeit einer solchen Regelung bekräftigt. „Es ist uns nicht erklärlich, warum sich die CDU-Fraktion nach einem dreiviertel Jahr in dieser Frage noch immer nicht positionieren konnte“, sagte Taeger.

Keine Geschmacksverirrungen



Warum es in Friedrichsfehn nötig ist, Bebauungspläne aufzustellen, erklärte Janssen ebenfalls. Während in Edewecht formal eingetragene Baudenkmäler, Kirchen, Hofstellen, der Speicher „Bergfried“ oder das alte Ärztehaus die bauliche Historie ausmachten, gebe es in der Friedrichsfehner Ortsdurchfahrt keine durchgängige Bautradition.

Entlang der Friedrichsfehner Straße lasse sich die Gestaltungssatzung nicht durchsetzen: „Weil viele Gebäude eine deutliche Veränderung gegenüber der eigentlichen Gestaltung haben.“ Dennoch lasse sich laut Janssen einiges von Edewecht auf Friedrichsfehn übertragen. Als Beispielgebäude nennt er die Mühle und das Landhaus: „Diese Formen passen dahin.“

Dringender Regelbedarf

Deshalb sieht Janssen dringenden Regelungsbedarf. Das sei allerdings nur über einen Bebauungsplan möglich, um dort zumindest rechtliche Regelungen festsetzen zu können. Rolf Torkel von der Gemeinde verweist indes auf die hohe Bautätigkeit in Friedrichsfehn: „Entsprechende Regelungen gelten nur bei neuen Gebäuden. Es betrifft keine neuen Bauten oder erteilte Baugenehmigungen.“

Klar ist, dass sich der aktuelle Bestand an Gebäuden nicht mehr zurückbauen lässt. Künftig soll es aber weniger bauliche Ausartungen geben. „Die Einschätzung, was künstlerisch wertvoll ist, liegt im Auge des Betrachters“, meint Bürgermeisterin Petra Lausch. Deshalb habe man sich intensiv mit dem Ortsbild auseinandergesetzt, um die Gestaltungssatzung festzulegen.

„Das beschränkt jeden einzelnen Grundstückseigentümer in seinen Rechten“, sagt Reiner Knorr von der Gemeinde. Aus diesem Grund solle eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt werden. Angesprochen sind dabei Bauwillige und Bauschaffende, um beide Perspektiven zu beleuchten.