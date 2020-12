Land unterstützt Gemeinden

Edewecht /Wiefelstede Hilfe für die klammen Gemeinden Edewecht und Wiefelstede: Das Land Niedersachsen zahlt beiden Kommunen einen Ausgleich für Ausfälle bei der Gewerbesteuer. An die Ammerländer Kommunen gehen insgesamt 416 323 Euro aus einer Gesamtsumme von 814 Millionen Euro, wie die SPD-Landtagsabgeordnete Karin Logemann am Donnerstag mitteilte. Die Gemeinde Edewecht erhält demnach 160 749 Euro, an die Gemeinde Wiefelstede gehen 255 484 Euro.

Der Landtag hatte das Hilfspaket für die Kommunen bereits am 15. Juli auf den Weg gebracht, die Auszahlung der Beträge ist an diesem Freitag, 4. Dezember, vorgesehen.

