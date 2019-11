Ekern Die Lokalpolitiker im Ausschuss für Planung, Entwicklung und Umwelt haben in ihrer jüngsten Sitzung zwei Schritte auf dem Weg zu neuen Bauplätzen in der Bauerschaft Ekern gemacht. Der Bebauungsplan 163 soll den Bau von Wohnhäusern am Hornweg ermöglichen. Dort darf auf einer ehemaligen Baumschulfläche bald in zwei Reihen gebaut werden. Verwaltungsausschuss und Gemeinderat müssen dem Plan aber noch zustimmen.

Über die sogenannte Hintergrundbebauung war zuletzt viel diskutiert worden. In vielen Bauerschaften war bisher eine einreihige Bebauung mit großen Hintergrundstücken üblich. Diese Regel könnte auch am Melmweg in Ekern aufgeweicht werden. Hier soll der Bebauungsplan Nr. 74 geändert werden, um den Bau von Häusern auf Hintergrundstücken zu ermöglichen. Besonders die CDU hatte sich in den vergangenen Monaten dafür eingesetzt. Die SPD blieb auch in der jüngsten Sitzung skeptisch. Sie befürchtet Nachteile für Grundstücksbesitzer, die ihre Hintergrundstücke nicht bebauen wollen und sich durch Neubauten in der Nachbarschaft eingeschränkt fühlen. Nachdem aber deutlich wurde, dass die Grundstücksbesitzer sich überwiegend eine Baumöglichkeit wünschten, entschied sich die SPD zur Enthaltung. Die Änderungen werden zunächst öffentlich ausgelegt und dann erneut beraten, bevor ein endgültiger Beschluss ansteht.