Hahn-Lehmden Der Bau des neuen Dorfplatzes in Hahn-Lehmden macht sichtbare Fortschritte. In der vergangenen Woche wurden erste Winkelstützen eingebaut – die Basis des geplanten treppenförmigen Aufbaus in Richtung Wilhelmshavener Straße, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Vor dem Aufbau der Winkelstützwand waren die Erdarbeiten abgeschlossen worden. Wurzelwerk verschwand aus dem Boden, so dass eine ebene Fläche hergerichtet werden konnte. Daneben wurden notwendige Vorkehrungen getroffen, um das Regenwasser künftig effektiv ableiten beziehungsweise versickern lassen zu können, heißt es in der Mitteilung weiter.

„In Kürze erfolgt auch der Einbau eines Schmutzwasserkanals, der beispielsweise für den Betrieb eines Festzelts auf dem künftigen Dorfplatz benötigt wird“, ergänzt Jörn Rabius vom Geschäftsbereich Bauen und Verkehr der Gemeinde Rastede. Er begleitet mit der Herrichtung eines zentralen Dorfplatzes für die Hahn-Lehmder Bevölkerung eines der größten Projekte aus dem Dorfentwicklungsprogramm.

Für weitere, noch bevorstehende Arbeiten konnten zuletzt die Voraussetzungen geschaffen werden. So mussten drei Straßenlaternen am Nethener Weg im Einmündungsbereich zur Wilhelmshavener Straße abgebaut werden. „Sie standen dort, wo künftig der neue Radweg verlaufen wird“, erläutert Rabius.

Die dadurch momentan eingeschränkte Beleuchtung in diesem Bereich sei aber nur ein vorübergehender Zustand. Neben dem Ersatz für die drei abgebauten Laternen sollen am Dorfplatz noch 13 neue Laternen installiert werden.

Entfernt werden mussten vier Bäume entlang des Nethener Weges. „Im Zuge der Ausführungsplanung haben wir routinemäßig ein Baumgutachten in Auftrag gegeben“, sagt Rabius. „Dabei wurde festgestellt, dass diese Bäume nicht zu erhalten sind.“ Doch ihre notwendig gewordene Entnahme werde mehr als kompensiert: Insgesamt sei die Neupflanzung von zehn Bäumen rings um den künftigen Dorfplatz geplant, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Die Herstellung des Radweges am Nethener Weg sei einer der nächsten Schritte im Ablaufplan. Wenn das Wetter weiterhin mitspielt, könnten die entsprechenden Arbeiten bereits im Februar beginnen. Dafür muss die Straße in diesem Abschnitt gesperrt werden.

„Wir wollen diese Maßnahme gerne mit einer anderen koordinieren, die im Zusammenhang mit dem benachbarten Baugebiet ansteht“, berichtet Rabius. Auf diese Weise soll die Gesamtdauer der Sperrung so gering wie möglich gehalten werden. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest.