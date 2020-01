Hengstforde Die weißen Flecken bei der Einrichtung von Breitbandanschlüssen im Ammerland sollen bald der Vergangenheit angehören. Darauf wies Landrat Jörg Bensberg (parteilos) in seiner Grußrede zum Neujahrsempfang der SPD Apen am Samstag im Gasthof „Hengstforder Mühle“ in Apen hin. 35 Millionen Euro sollen dafür in die Hand genommen werden, die Auftragsvergabe möglichst noch in diesem Jahr erfolgen.

An diesem Nachmittag drehte sich einiges um die Digitalisierung. Der Ehrengast der Veranstaltung, der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne, beschäftigte sich intensiv mit der Digitalisierung in der Bildungspolitik: „Wir müssen hier Visionen entwickeln, weil nur mit Visionen ein Fortschritt möglich ist“, betonte er. Ihm ist es wichtig, dass der Umgang mit den Sozialen Medien in Schulen thematisiert wird, damit die Kinder und Jugendlichen lernen, hier Verantwortung zu entwickeln.

Zu dem Neujahresempfang hatten die Verantwortlichen um den Ortsverbandsvorsitzenden (OV) der SPD Augustfehn, Torsten Huber, und den Gemeindeverbandsvorsitzenden der SPD Apen, Volker Martz, nicht nur Politiker und Mitglieder der SPD, sondern auch Vertreter der Vereine aus Apen und Augustfehn eingeladen. „Gerade die ehrenamtliche Arbeit in Vereinen und Verbänden ist besonders wichtig, bringt sie eine Gemeinde doch nach vorn“, betonte Apens Bürgermeister Matthias Huber. „Dabei ist die Kommunikation besonders wichtig, um über alles, was die Gemeinde bewegt, reden zu können“, führte Huber weiter aus.

Während Landrat Bensberg den Anwesenden mitteilen konnte, dass der Landkreis in diesem Haushaltsjahr keine Schulden aufnehmen muss, stellt sich die finanzielle Situation für die Gemeinde Apen etwas anders dar. Unter anderem durch den Anbau der IGS/OBS in Augustfehn und eines geplanten Familienzentrums in Augustfehn II muss Geld in die Hand genommen werden, das über zusätzliche Kredite zu erhalten ist. Die Investitionen seien aber gut angelegt, waren sich die verantwortlichen Politiker sicher.

Auch die Klimadiskussion war ein Thema. Hier verwies der Bundestagsabgeordnete Dennis Rohde darauf, dass dabei auch die Interessen der auf dem Land lebenden Bevölkerung beachtet werden müssen. Während es für Menschen, die in einer Stadt leben, einfacher ist, geplante Umstellungen in der Mobilität mitzutragen, könnten auf dem Land lebende Menschen dadurch benachteiligt werden. „Alle müssen sich Mobilität leisten können“, betonte er.

Der besondere Rahmen wurde am Samstag auch dazu genutzt, zwei Parteimitglieder der SPD für ihre 50-jährige Mitgliedschaft zu ehren. Der stellvertretende Vorsitzende des OV Apen überreichte zusammen mit Kultusminister Tonne die Ehrenurkunden und Ehrennadeln an Reiner Schmidt und an Harald Schmidt, gleichzeitig Vorsitzender des OV Apen. Dieser erhielt für seine zusätzlichen Verdienste dazu die Willy-Brandt-Medaille, eine Auszeichnung, die ihn erst einmal sprachlos machte.