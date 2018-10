Hollwege /Westerstede „Fuß vom Gas“ heißt es seit Februar bereits an 13 neuen Standorten im Ammerland in der Nähe von Grundschulen und Kindergärten. Nun könnte auch bald Hollwege dazu kommen, dank eines engagierten Anwohners.

Dieser – ein Anlieger der Straße „Am Grashoff“ – macht sich für eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Ortsteil stark. Geht es nach ihm, könnte eine Tempo-30-Zone in ganz Hollwege ausgewiesen werden. Entsprechend stellte er einen Antrag an die Stadtverwaltung. Vor allem im Umfeld des Dorfplatzes sieht er eine enorme Lärmbelästigung bedingt durch den Verkehr auf der Klinkerstraße. „Die Lärmsituation erreiche mit steigender Geschwindigkeit ein enormes Ausmaß“, zitiert die Verwaltung jetzt in einer Informationsvorlage für die nächste Sitzung des zuständigen Ausschusses für Straßen und Wege am Montag, 22. Oktober, aus dem Antrag. Auch Straßenschäden (vordringlich für die Klinkerstraßen) seien laut Anlieger durch die hohen Geschwindigkeiten stark begünstigt.

„Er geht zur weiteren Begründung auf das erhöhte Verkehrsaufkommen ein, das bedingt durch den Kindergarten und die Bushaltestelle sich auf Spitzenzeiten (morgens/mittags) konzentriere“, so die Stadtverwaltung. Dabei verweise der Anlieger auf die nicht vorhandenen Geh- und Radwege und die an vielen engen und teils unübersichtliche Stellen im Ort. „Weiter spricht er unter anderem die spärliche Straßenbeleuchtung an“, so die Verwaltung. Schlussendlich appelliere der Anwohner insbesondere mit Blick auf die Kinder, Jugendlichen und Radfahrer für eine Geschwindigkeitsbegrenzung.

Allerdings: Eigenständig kann die Stadtverwaltung hier nicht tätig werden, und so wurde das Anliegen bereits an die zuständige Straßenverkehrsbehörde weitergeleitet. Da aus Sicht der Westersteder Stadtverwaltung für die gesamte Ortslage eine Tempo-30-Zone nicht sinnvoll und auch rechtlich nicht zu halten ist, wurde angeregt, eine Tempo-30-Begrenzung zu favorisieren, die im Umfeld von Kindergärten und Schulen möglich ist. In diesem Zusammenhang weist die Verwaltung darauf hin, dass derartige Anordnungen beim Kindergarten Linswege und den Grundschulen Westerloy und Halsbek getroffen wurden. „Der Landkreis hat diesen Antrag zum Anlass genommen, die Situation erneut vor Ort zu überprüfen; voraussichtlich wird auch noch kurzfristig ein Ortstermin stattfinden.“

Übrigens, ganz neu ist die Idee einer Geschwindigkeitsbegrenzung in Hollwege nicht. Bereits im März, als die neusten Tempo-30-Zonen bekannt gemacht wurden, wurde eine Geschwindigkeitsbegrenzung für den Kindergarten in Hollwege angedacht. So könnte der Anwohner mit seiner Forderung auf offene Ohren stoßen.

Die öffentliche Ausschusssitzung am Montag, 22. Oktober, beginnt um 17 Uhr. Interessierte finden sich im Sitzungssaal des Rathauses Westerstede ein.