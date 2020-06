Interview-Serien: Der große Nach-Corona-Check

Frage: – Der Lockdown wird langsam gelockert. Nach dem akuten Krisenmanagement muss es jetzt neben dem weiteren Infektionsschutz auch um Zukunftsperspektiven gehen. Wir fragen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Nordwesten, welche Perspektiven und Visionen sie für Ihre Ihre Gemeinde haben und wie sie die angekündigte kommunale Unterstützung aus dem Konjunkturpaket des Bundes am liebsten nutzen würden.

Heute: Petra Lausch, Bürgermeisterin der Gemeinde Edewecht

Frage: Auf welches laufende Projekt Ihrer Gemeinde möchten Sie auch unter Sparzwang auf keinen Fall verzichten?

Unabhängig von externen Sparzwängen geht es fortwährend darum, anstehende Projekte zu priorisieren und deren Machbarkeit unter den jeweils gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen zu prüfen. Seit über 17 Jahren bedienen wir uns einer Prioritätenliste. Diese war allerdings in Zeiten der Hochkonjunktur in den Hintergrund gerückt. Umso wichtiger ist es nun, dass die Liste bereits zu Beginn des Jahres als Planungsinstrument reaktiviert wurde. Aktuell befinden wir uns im Abstimmungsprozess mit den Ratsvertretern und hoffen, dass im September ein abgestimmtes Werk als Basis für die dann anstehende Haushaltsplanung vorliegt. Diese Liste wird in jedem Fall alle Projekte enthalten, auf die wir in keinem Fall verzichten können und wollen.

Frage: In welche Entwicklungschance muss jetzt vorrangig investiert werden?

Digitalisierung auf allen Ebenen steht ganz oben auf der Liste. In der aktuellen Krise haben sich die Investitionen der vergangenen Jahre ausgezahlt, denn innerhalb von 24 Stunden war die Hälfte unserer Mitarbeiterschaft in der Lage, von zuhause aus zu arbeiten, um den Dienstbetrieb trotz Lockdown dauerhaft sicherzustellen. Zukünftig soll das Dienstleistungsangebot für die Bürger weiter digitalisiert werden. Selbstverständlich freuen wir uns über jeden Besucher, jede Besucherin, die ins Rathaus kommt. Ferner sollen unsere Dienstleistungen zeitnah auch 24/7 online nutzbar sein. Fit für die Zukunft bedeutet außerdem, Schulen für die digitale Welt auszustatten. Zudem ist jede Investition auf ihre Klimarelevanz hin zu überprüfen, um Chancen im Sinne des Klimas zu erkennen.

Frage: Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus der Corona-Krise?

Dass die Edewechterinnen und Edewechter auch ohne Nähe mit Abstand zusammenrücken können und füreinander einstehen, einander helfen und aufeinander achtgeben. Ob im Lebensmitteleinzelhandel, in den verschiedenen Arztpraxen, in der stationären und ambulanten Pflege, in Edewechter Betrieben, im Rathaus, in Schulen und Kindergärten – einfach überall waren und sind verantwortungsvolle Menschen, die diese Krise erträglicher gemacht haben. Und übrigens sind Toilettenpapier, Mehl, Hefe und Nudelgerichte wieder überall in den Regalen zu finden.

Frage: Wie steht Ihre Gemeinde im Sommer 2021 da?

In der bekannten bodenständigen Edewechter Art werden wir alles daran setzen, die aktuelle Krise zu meistern. Insofern blicke ich optimistisch in die Zukunft und gehe davon aus, dass die Zeichen im Sommer 2021 in Edewecht wieder auf Wachstum stehen werden.

Frage: Und wie im Sommer 2025?

Sicher ist, dass die Rhododendronblüte uns erfreut hat, der Wohnmobilstellplatz belegt und das Freibad geöffnet ist, alle Krippen- und Kindergartenplätze belegt sind, die Menschen die gute Edewechter Luft genießen und sich mit Edewechter Spezialitäten stärken. Ein tieferer Blick in die Glaskugel ist wegen zwei Meter Abstand aktuell nicht möglich.

