Prävention In Jeddeloh I: Wie werden Flüchtlinge vor Infektionen geschützt?

Jeddeloh I In der Fleischindustrie hat die Corona-Krise einige handfeste Skandale hervorgebracht. In den Unterkünften für Werkarbeiter und an den Arbeitsstätten wurden die Abstands- und Hygienemaßnahmen teilweise nicht beachtet, was zu zahlreichen Infektionen geführt hat.

Doch wie sieht es in einem Flüchtlingsheim aus, in dem die Bewohner ebenfalls eng zusammenleben? „Wir hatten bisher zwei Corona-Verdachtsfälle. Die Test waren aber beide negativ“, sagt Einrichtungsleiter Detlef Stoppock von der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Jeddeloh I.

Keine Infektionen

Dass es keine Infizierten gibt, hängt sicher auch mit den schnellen Maßnahmen der Johanniter-Unfall-Hilfe Oldenburg zusammen, welche die Einrichtung für die Gemeinde Edewecht betreibt. Bereits Mitte März wurde dort eine Maskenpflicht eingeführt. „Alle Bewohner haben zwei Masken bekommen, die hier genäht wurden“, erklärt Stoppock. Zudem wurde das Besuchsrecht eingeschränkt. „Damit gab es anfangs Probleme, weil es nicht alle verstanden haben“, sagt der Einrichtungsleiter. Aber: „Es hat sich gelohnt.“ Trotz der Maßnahmen sei die Stimmung unter den Bewohner gut.

Seit Montag sind wieder Besucher in der Einrichtung erlaubt. Diese müssen sich zur Nachverfolgung in eine Liste eintragen. Inzwischen sind auch wieder die Orientierungsfahrten möglich, bei denen die Flüchtlinge ihre Umgebung kennenlernen. Mit dem Auto geht es bis zur Kreisverwaltung in Westerstede und zu wichtigen Orten in der Gemeinde Edewecht.

2017 sind die ersten Asylbewerber in die Flüchtlingsunterkunft in Jeddeloh I eingezogen. Von den insgesamt 73 Betten sind derzeit 56 belegt – das entspricht einer Auslastung von rund 70 Prozent. „Die meisten Bewohner sind Frauen“, sagt Stoppock. Zu den 35 Bewohnerinnen kommen 15 Kinder und nur sechs Männer. Wie in den meisten Unterkünften gebe es einen bunten Mix der Kulturen: „Die größte Gruppe kommt bei uns aus dem Irak und dem Iran. Gefolgt von den Afrikanern, vor allem aus Ruanda.“

Schwere Vorwürfe

Im Jahr 2017 hatten Flüchtlinge in einer Ratssitzung schwere Vorwürfe gegen die Einrichtung erhoben. „Diese haben sich damals als unbegründet herausgestellt“, sagt Pressesprecher Stefan Greiber. Bei einer Überprüfung habe die Gemeinde keine Missstände feststellen können. Neue Vorwürfe habe es seitdem zudem nicht mehr gegeben.

Einrichtungsleiter Stoppock und Stellvertreter Hans-Dieter Peters bewerten die Lage positiv. Etwa 90 Prozent der Bewohner im erwerbsfähigen Alter würden einer Beschäftigung nachgehen. Um das Leben der Flüchtlinge zu erleichtern, wurden die Zimmer zusätzlich mit Sofas und Fernsehern ausgestattet. „Seitdem ist es viel ruhiger geworden“, freut sich Stoppock.

Insgesamt kümmern sich neun Mitarbeiter der Johanniter um die Flüchtlinge. Es wird 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche eine Betreuung angeboten. Veranstaltet werden beispielsweise Näh- oder Bastelkurse. Für Kinder gibt es eine Hausaufgabenbetreuung. Während der Corona-Krise wird Ersatzunterricht angeboten. „Viele Kinder hätten sonst gar nicht die Möglichkeit, ihre Schulaufgaben zu erfüllen“, sagt Stoppock. Es fehle am Sprachverständnis – zum Beispiel bei Textaufgaben in Mathe. Hilfe für Erwachsene gibt es beim Ausfüllen von Anträgen oder Wohnungssuche, aber auch, wenn ein Inkasso-Büro anklopft.

Ziel ist es, dass die Flüchtlinge sich in die Gesellschaft integrieren. „Einige brauchen Jahre, um alleine zurechtzukommen – bei anderen geht es schneller“, weiß Sven Temmen, Sachgebietsleiter Ordnung und Soziales. Für viele bleibe die Unterkunft eine Anlaufstelle, auch wenn sie bereits ausgezogen sind.