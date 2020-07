Meinungen zu A 20, Jagd und E-Autos

Betrifft: „Exoten an der Ladesäule“, NWZvom 7. Juli:

(...) Die Entscheidung für einen Plugin Hybrid (also für ca. 50-60 km laden und mit dem E-Motor fahren können) ist aus meiner Sicht bei vielen Plugin-FahrerInnen mit den Argumenten entstanden, die ja auch teilweise korrekt im Kommentar genannt wurden: U. a. fehlende Ladesäulen, unübersichtliche Zahlungsmöglichkeiten, keine transparente Preisgestaltung. Der Plugin (und nicht ein E-Auto) kam für uns in Frage, weil dieser Hybrid im besonderen Maße unserer Fahrpraxis entspricht. 40 Prozent der 20 000 km Jahresleistung fahren wir im Ammerland und Oldenburg und umzu mit dem E-Motor. Das heißt für einen Plugin-Fahrer, dass er fast immer die Lademöglichkeit zu Hause nutzt und nicht auf Ladesäulen angewiesen ist. Wenn wir Urlaubsreisen machen, nutzen wir das Hybridsystem (Wechselspiel von E- und Benzinmotor). (...) Manches muss eben differenziert betrachtet werden.

Heinz Rimkus Bad Zwischenahn

*

Betrifft: „Das spricht für die A 20“, NWZvom 8. Juli 2020:

Aus Ihrer Sicht muss die A 20 gebaut werden, um den Verkehr auf den bestehenden Straßen zu entlasten. Fakt ist, dass bei kompletter Fertigstellung inklusive des Elbtunnels die A1 nur um fünf Prozent entlastet würde. Fakt ist auch, dass der Verkehr durch Westerstede, Wiefelstede zunehmen wird. Dies belegen die Prognosen der Straßenbaubehörde. Dass die A 20 das umweltschädlichste Projekt im gesamten Bundesverkehrswegeplanes ist, wird ebenso wenig in Ihrem Kommentar erwähnt, wie der enorme Flächenverbrauch und das Abholzen der Wälder in Garnholt und Bekhausen.

Leider werden diese Argumente auch von führenden Politikern der CDU und SPD ignoriert. Da verzichtet man lieber aus Kostengründen aufgrund der Coronapandemie auf den Ausbau der Oldenburger Universitätsmedizin und treibt weiter kompromisslos ein Projekt aus dem letzten Jahrtausend voran.

Klaus Wachtendorf Oldenburg

*

Betrifft: „Immer mehr Frauen gehen auf die Jagd“, NWZ vom 6. Juli sowie weitere Artikel zum Thema Jagd:

Die meisten Menschen freuen sich, ein friedliches Reh auf den Wiesen grasen zu sehen. Noch mehr Liebe und Herz zeigen die Kitzschützer, die mit Drohnen und Wärmebildkameras Kitze vor dem sicheren Tod in Mähwerken retten oder die mutterlose Kitze mit der Flasche aufziehen und dafür auch nachts aufstehen!

Die NWZ berichtete einige Male, zuletzt am 4. Juli. Zwei Tage später folgt dann der Bericht über zwölf Jungjäger, die den Jagdschein lösen, darunter auch Frauen. Jagen heißt nicht nur hegen, sondern töten – auch Rehe (...).

Vorbei die Zeit, als man 15 Rehe auf einer Wiese beobachten konnte. In einem großen Moorwiesengebiet im Ammerland zählte ich lediglich einen Rehbock und zwei Ricken mit einem Kitz. Ist es noch zeitgemäß, jedes Jahr aufs neue allein im Ammerland 30 bis 40 Jungjäger auf die wenigen Wildtiere loszulassen? „Die Jägerinnen wollen wissen, was für Fleisch auf ihren Tellern landet“ wirkt als angeblicher Beweggrund doch sehr vorgeschoben. Rehfleisch ist oft von Parasiten befallen, (...) gelegentlich sind die Tiere auch an Tuberkulose erkrankt. (...). Bei vielen scheint mir als entscheidender Beweggrund nicht die Hege der Tiere, sondern doch eher die eigene Anerkennung realistischer zu sein.

Andrea Holtkamp Bad Zwischenahn