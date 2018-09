Trauer um Ratsfrau Klostermann

Petersfehn Trauer um Marie-Lyne Klostermann: Die gebürtige Französin und langjährige SPD-Ratsfrau aus Petersfehn ist am 13. September im Alter von 67 Jahren verstorben. Von 2001 bis 2011 gehörte sie dem Rat der Gemeinde Bad Zwischenahn an. Als Lehrerin am Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht und später am Alten Gymnasium in Oldenburg lag ihr die Bildungspolitik besonders am Herzen. Sie leitete während ihrer Ratstätigkeit den Schulausschuss und war zeitweise auch Vorsitzende der Deutsch-Französischen Gesellschaft Ammerland.

