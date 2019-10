Rastede Abschied aus dem Rasteder Rathaus: Dieter von Essen (CDU) hat am Freitag seinen letzten Bürotag als Bürgermeister der Gemeinde Rastede gehabt. Bis zu seinem offiziellen Ausscheiden aus dem Amt am 31. Oktober habe er jetzt noch Urlaub, sagte der 57-Jährige. Den Freitag nutzte er für die offizielle Übergabe an seinen Nachfolger Lars Krause (SPD).

„Wir haben über die anstehenden Sitzungen gesprochen und welche Termine ab dem 1. November anstehen“, berichtete von Essen. Da stehe schon eine Menge im Kalender. Es habe so viel zu besprechen gegeben, dass ein Vormittag dafür gar nicht ausreiche.

„Wir haben schon den einen oder anderen Vormittag zusammengesessen“, sagte Krause. Gerade bei den anstehenden Projekten sei es ihm wichtig gewesen, auf einem gemeinsamen Stand zu sein. Auch im Umgang mit Vertragspartnern sei ihm Kontinuität wichtig, sagte der 52-Jährige. Krause hatte sich im Juni in einer Stichwahl mit 59,4 Prozent gegen Alexander von Essen (CDU), den Neffen des Bürgermeisters, durchgesetzt.

Dieter von Essen betonte am Freitag, dass er seinem Nachfolger auch weiterhin mit Rat zur Seite stehen werde. Zudem könne Krause im Rathaus auf ein erfahrenes Team zurückgreifen.

Bei der Übergabe nahm Krause auch die Unterschriftenmappe des Bürgermeisters in Empfang und eine rote Mappe, in der sich stets jene Unterlagen befanden, die noch abzuarbeiten waren.

Neben solch offiziellen Dingen entdeckte von Essen beim Aufräumen seines Büros auch noch einen Sheriff-Stern wieder. „Den habe ich mal von einem kleinen Jungen erhalten, der meinte: Du bist doch der Sheriff von Rastede“, erinnerte sich von Essen und sagte: „Wir haben in Rastede zwar keinen Sheriff, aber das fand ich richtig gut.“ Den Stern gebe er deshalb jetzt gerne weiter an seinen Nachfolger. „Den nehme ich mal als Glücksbringer“, sagte Krause.