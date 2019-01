Rastede Die Waldkindergartengruppe „Waldis“ soll ihren Stützpunkt in der Meldehütte auf dem Turnierplatz in Rastede aufgeben und in das benachbarte Klinkergebäude umziehen. Das schlägt die Rasteder Grünen-Fraktion jetzt in einem Antrag an Bürgermeister Dieter von Essen vor.

Nach Auffassung der Grünen ist die Meldehütte als Aufenthaltsort für Betreuungszeiten, in denen der reguläre Waldaufenthalt aus Witterungs- uns Sicherheitsgründen nicht möglich ist, problematisch geworden, schreiben Sabine Eyting und Jan Hoffmann in dem Antrag. Beide sind Mitglied im Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss. Dort soll das Thema in einer der kommenden Sitzungen beraten werden, sagte Gemeindepressesprecher Ralf Kobbe auf Anfrage. Zunächst wird der Antrag allerdings im stets nichtöffentlich tagenden Verwaltungsausschuss vorgestellt und dann an den entsprechenden Fachausschuss überwiesen.

Nach Auffassung der Grünen ist die Meldehütte in einem schlechten baulichen Zustand. Zudem sei eine Trennung von Aufenthaltsraum und Materialsammlung nicht möglich, bei Kälte könne nur elektrisch geheizt werden und bei Großveranstaltungen auf dem Turnierplatz müsse die Hütte geräumt werden, heißt es in dem Antrag.

Das nebenstehende, gemeindeeigene Klinkergebäude verfüge über zurzeit ungenutzte Räumlichkeiten, führen Sabine Eyting und Jan Hoffmann aus. Die Größe dieser Räume sei für die Zwecke der „Waldis“ geeignet und sie könnten durch bauliche Maß-nahmen in geringem Umfang hergerichtet werden. Die Toiletten des Gebäudes könnten wie bisher weiter genutzt werden.

Die Meldehütte dient den Mädchen und Jungen der „Waldis“ seit September 2000 als Schutzhütte. Sie waren damals die erste Waldkindergartengruppe in der Gemeinde – als Außenstelle des Kindergartens am Voßbarg. Gebaut wurde das Gebäude 1984 als reine Meldestelle, 1985 wurde diese in Betrieb genommen.