Rastede Pflaster statt Schotter im hinteren Bereich und breitere Stellflächen im vorderen: Der Parkplatz an der Mehrzweckhalle Feldbreite in Rastede soll umgestaltet werden. Die Arbeiten sollen Ende Oktober beginnen und sofern es die Witterung zulässt, noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Die entsprechende Auftragsvergabe habe der Verwaltungsausschuss jetzt einstimmig verabschiedet. Bei der öffentlichen Ausschreibung der Arbeiten hatte eine Firma aus dem Landkreis Leer das beste Angebot vorgelegt. Die Kosten würden sich auf rund 113 000 Euro belaufen, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Überlegungen, die Stellflächen zu verändern, existieren schon länger. Bereits 2012 hatte der Bauausschuss über verschiedene Varianten der Umgestaltung beraten. Zu einer Umsetzung der seinerzeit empfohlenen Variante kam es aus Kostengründen jedoch nicht, teilt die Verwaltung mit.

Im September 2018 wurde das Thema dann erneut im Bauausschuss aufgegriffen. Die neuen Pläne sahen vor, für den östlichen, bereits gepflasterten Teil des Parkplatzes die Breite der Stellflächen von 2,25 Meter auf 2,50 Meter zu erhöhen. Dazu sollen die vorhandenen Markierungssteine entsprechend umgesetzt werden.

Die Parkplätze im westlichen Bereich, die bislang auf unbefestigtem Untergrund bestehen, sollen nun ebenfalls gepflastert und gleichzeitig die Entwässerung dieser Fläche optimiert werden. Auch hier wird die Stellflächenbreite künftig 2,50 Meter betragen.

Ziel der Maßnahmen sei es, ein geordnetes und gepflegtes Gesamtbild zu erreichen sowie eine deutlich bessere Nutzbarkeit des Parkplatzes in beiden Bereichen, so die Gemeindeverwaltung. Insgesamt stehen auf dem Gelände zwischen Mehrzweckhalle und der Straße Feldbreite rund 100 Parkplätze zur Verfügung.