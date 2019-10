Rastede Nach acht Jahren endet mit Ablauf dieses Monats die Amtszeit von Bürgermeister Dieter von Essen. Der 57 Jahre alte Christdemokrat hatte sich nicht zur Wiederwahl gestellt, seine Nachfolge tritt am 1. November Lars Krause (SPD) an.

Was von Essen künftig machen wird, „steht noch nicht fest“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Erstmal wolle er jetzt etwas Abstand gewinnen. „Aber ich werde noch was machen. Nur zu Hause sitzen, das ist nicht mein Ding“, sagt er.

Wenn er auf seine Amtszeit zurückblickt, freue es ihn am meisten, dass „große Projekte in den Bereichen Kitas, Schulen und Sportstätten intensiv auf den Weg gebracht wurden“. Rund 5,75 Millionen Euro seien in die Sportanlagen an der Feldbreite (740 000 Euro) und am Köttersweg (5 Millionen Euro) geflossen, letztere sei eine „Vorzeigeanlage“ geworden.

Bei den Schulen nennt er die Erweiterungen der Grundschule Feldbreite (2,5 Millionen Euro), der Grundschule Kleibrok (4,1 Millionen Euro) und der Kooperativen Gesamtschule (2,8 Millionen Euro). Noch stärker in der Verpflichtung sei die Gemeinde bei den Kitas gewesen. Der Kindergarten Hahn-Lehmden wurde zweimal erweitert (insgesamt 1,15 Millionen Euro), neue Einrichtungen entstanden am Buschweg in Rastede und an der Sandbergstraße in Wahnbek (jeweils 1,1 Millionen Euro).

1,5 Millionen Euro wurden in den Bau einer Krippe in Wahnbek investiert. Weitere Krippen in Wahnbek und Hahn-Lehmden entstanden mit Unterstützung von Investoren. „Das haben wir richtig gemacht. Man kann nicht alle Gebäude selbst vorhalten“, sagt von Essen. Er halte in Rastede jetzt wohl den Rekord als der Bürgermeister, der die meisten Kitas eingeweiht hat.

„Richtig und wichtig“ sei auch der Kauf des Palais gewesen (3,1 Millionen Euro), sagt von Essen. Der Betrag werde in Raten über 20 Jahre abbezahlt und falle daher nicht so ins Gewicht. „Rastede hat diese tollen Gebäude und das Umfeld, daraus kann man viel machen“, nennt er eine Zukunftsaufgabe für Rat und Verwaltung.

Von Essen sagt über sich, er sei ein Vereinsmensch. Daher betont er auch, dass es ihm wichtig gewesen sei, die Vereine in der Gemeinde stets zu unterstützen. „Das macht uns aus, dass wir hier viele tolle Vereine haben“, sagt er.

Als gelungenes Projekt wertet von Essen die Dorferneuerung Rastede-Nord. „Auch wenn es mal gehakt hat, sind wir auf einem guten Weg.“ Der geplante Dorfplatz in Hahn-Lehmden werde „ein tolles Ding“ ist er sich sicher.

Kritisch sieht von Essen indes die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn. „Das war ein stures Werk“, sagt er. Angefangen von den Gesprächen über die Barrierefreiheit des Bahnhofs bis hin zur noch immer nicht gelösten Situation am Bahnübergang Raiffeisenstraße. Ärgerlich sei auch der immer wiederkehrende Vandalismus im Ort. „So etwas macht mich auch betroffen“, sagt von Essen.

Der Abschied aus dem Rathaus sei für ihn „ein Schnitt“. Da seien zum einen die Kollegen, die man lieb gewonnen hat und zum anderen das Vertrauen, das im engsten Kreis geherrscht habe, sagt von Essen. „Das wird mir fehlen.“

Die offizielle Verabschiedung des scheidenden Bürgermeisters fand am Dienstag im Kreis von Landrat, Politik, Amtskollegen, Familie und Freunden, aber ohne Pressevertreter statt. Von den Kollegen im Rathaus hatte sich von Essen bereits zuvor mit einer Feier verabschiedet.